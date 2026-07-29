పెళ్లి కాలేదన్న ఆవేదన.. మహారాష్ట్రలో ఏకంగా 29మంది యువకుల ఆత్మహత్య
ఆధునిక పోకడలు, అమ్మాయిల పుట్టుకలో తక్కువ శాతం నమోదు కావడంతో అబ్బాయిలకు పెళ్లిళ్లు కావడం గగనంగా మారుతోంది. తాజాగా పెళ్లి కాలేదన్న నిరాశతో 29 మంది యువకుల ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలో సంచలనం సృష్టించింది. పెళ్లి కావట్లేదనే తీవ్ర నిరాశ, మానసిక కుంగుబాటుతో మహారాష్ట్రలోని జలగావ్ జిల్లాలో ఏకంగా 29 మంది యువకులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగిస్తోంది.
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ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ కలహాలు, సామాజిక-మానసిక ఒత్తిళ్లు ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నప్పటికీ.. కేవలం పెళ్లి కాకపోవడం వల్ల కలిగిన తీవ్ర నిరాశతో 29 మంది యువకులు ప్రాణాలు తీసుకోవడం స్థానికులను షాక్కు గురిచేసింది. వివాహ వయస్సు దాటిపోవడం, తగిన భాగస్వామి లభించకపోవడం, బంధువులు, సమాజం నుంచి ఎదురయ్యే ప్రశ్నలు యువతలో తీవ్ర మానసిక ఆందోళనలకు గురి చేయడమే ఈ ఆత్మహత్యలకు కారణమని మానసిక వైద్య నిపుణులు అంటున్నారు.