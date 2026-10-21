లగేజీ ఫ్లోర్ స్ప్రింగులో 3.20 కిలోల బంగారం, ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టులో పట్టివేత
బంగారం స్మగ్లింగ్ చేసేందుకు స్మగ్లర్స్ అనేక మార్గాలను వెతుకుతూనే వున్నారు. దొడ్డి దారిన గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ చేస్తూనే వున్నారు. తాజాగా ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో, దుబాయ్ నుండి వచ్చిన ఒక భారతీయ ప్రయాణికుడి సామానులో నుండి కస్టమ్స్ అధికారులు రూ. 4.03 కోట్ల విలువైన బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కస్టమ్స్ అధికారులు తనిఖీ సమయంలో, ఫ్లోర్ స్ప్రింగ్ (floor spring)లో దాచి ఉంచిన 3.20 కిలోల బంగారు కడ్డీలను అధికారులు గుర్తించి బయటకు తీశారు. కస్టమ్స్ శాఖ ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, తదుపరి విచారణను ప్రారంభించింది.
Gold Worth ₹4.03 Crore Seized at Delhi Airport Customs officials at Delhi’s IGI Airport recovered 3.20 kg of gold allegedly concealed in rod form inside a floor spring. #DelhiAirport #GoldSmuggling #Dubai #Emirates #EK512 https://t.co/D9sTNSnRiI— Manchh (@Manchh_Official) October 19, 2026