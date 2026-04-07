మూడేళ్ల మేనకోడలిని ఎత్తుకెళ్లి పొలాల్లో స్నేహితులతో సామూహిక అత్యాచారం.
పాట్నాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. డ్రగ్స్కు బానిస అయిన 22 ఏళ్ల యువకుడు మూడేళ్ల సొంత మేనకోడలిపై స్నేహితులతో కలిసి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. శుక్రవారం అర్థరాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది. బాలిక అరుపులు విని స్థానికులు అక్కడికి రావడంతో నిందితులు పారిపోయారు.
నిందితుడు మేనకోడలిని ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి సమీప పొలాల్లోకి ఎత్తుకెళ్లాడు. అక్కడ చిన్నారిపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. నిద్రలోనే మేనకోడలిని పొలాల్లోకి తీసుకొచ్చి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు.
ఈ ఘటనతో తీవ్ర రక్తస్రావంతో వున్న చిన్నారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుడితో పాటు మరో వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో వున్న మూడో నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.