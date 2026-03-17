ముంబైలో ఓ ముద్దు.. లిఫ్టులో 36 ఏళ్ల మహిళ ఓ వ్యక్తికి ముద్దెట్టింది.. వీడియో వైరల్
ముంబైలో ఓ ముద్దు సంచలనానికి దారి తీసింది. ఈ సంఘటన జరిగి మూడు మాసాలైంది. కానీ ప్రస్తుతం ఆ వీడియో కాస్త వైరల్ అయ్యింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 2026 జనవరిలో, 36 ఏళ్ల మహిళ తన నివాస భవనంలోని లిఫ్ట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.
ఆమె ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో, ఒక అపరిచిత వ్యక్తి కూడా లిఫ్ట్లోకి అడుగుపెట్టాడు. లిఫ్ట్లో అమర్చిన సీసీటీవీ కెమెరాలో వారి సంభాషణ మొత్తం రికార్డ్ అవుతోందన్న విషయం తెలియకుండానే, వారిద్దరూ ఒకరినొకరు గుర్తుపట్టినట్లుగా కనిపించి, లిఫ్ట్ లోపల ఏకాంతంగా గడిపారు. దాదాపు మూడు నెలల పాటు, ఈ సంఘటన గురించి ఆ మహిళకు తెలియకుండా ఉంది.
ఇటీవలే ఆ క్లిప్ నివాసితుల మధ్య ప్రచారం కావడం మొదలై, చివరికి సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మార్చి 9వ తేదీ సాయంత్రం వేళలో ఆమె స్థానిక కూరగాయల మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు ఈ విషయాన్ని కనుగొన్నట్లు సమాచారం.
అక్కడ, వైరల్ అయిన ఒక వీడియో గురించి కొందరు మాట్లాడుకోవడం బాధితురాలు విని షాకైంది. ఆమె వెనక్కి తిరిగినప్పుడు, పలువురు మహిళలు ఆ క్లిప్ గురించి చర్చిస్తుండటాన్ని గమనించింది.
అక్కడే ఉన్న ఒక పరిచయస్తుడు, ఆమె ఒక వ్యక్తితో లిఫ్ట్లో ఉన్న వీడియో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతోందని ఆమెకు తెలియజేశాడు. ఆ తర్వాత ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
విచారణలో, హౌసింగ్ సొసైటీ ఛైర్మన్కు సీసీటీవీ వ్యవస్థను నిర్వహించే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేదని, అందుకే ఫుటేజీని నిర్వహించి, తనిఖీ చేసే బాధ్యతను ఆయన కుమారుడికి అప్పగించినట్లు వెల్లడైంది. నిందితులు సీసీటీవీ బ్యాకప్ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించి, వీడియో క్లిప్ను తీసుకుని, దానిని సోషల్ మీడియాలోకి వదిలారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. దీంతో ఛైర్మన్ కుమారుడిపై కేసు నమోదు చేయబడింది. ఫుటేజీని ఎలా యాక్సెస్ చేసి, కాపీ చేసి, ప్రచారం చేశారనే విషయాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రస్తుతం విచారణ జరుగుతోంది.