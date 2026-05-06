బుధవారం, 6 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (18:46 IST)

మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లపై ఆటో డ్రైవర్ అకృత్యం.. కిడ్నాప్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం

rape victim
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మధురలో ఘోరం చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లను ఒక ఆటో డ్రైవర్, అతని స్నేహితులు, గెస్ట్‌హౌస్ ఉద్యోగితో కలిసి అపహరించి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. సాక్ష్యాలను నాశనం చేసేందుకు నిందితులు బాలికలను మధుర జంక్షన్‌కు తీసుకెళ్లి, ఢిల్లీ వెళ్లే రైలు ఎక్కించారు. అయితే, బాలికలు ధైర్యంగా ఇంటికి చేరుకుని తల్లిదండ్రులతో కలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
 
మధురలో ఇద్దరు మైనర్ సోదరీమణులను అపహరించి, సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలపై 20 ఏళ్ల వయసున్న నలుగురు యువకులను అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఏప్రిల్ 30న భోజనం కోసం ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్లిన తన ఇద్దరు కుమార్తెలు (వయసు 17, 15 ఏళ్లు) అదృశ్యమయ్యారని ఒక వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేయడంతో, మే 1న బృందావన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. అనంతరం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు.
 
ఆశ్రమం బయట ఉన్న ఆ బాలికలను ఒక ఆటో డ్రైవర్ తన వాహనంలో ఎక్కించుకున్నాడని సంబంధిత పోలీసులు తెలిపారు. వారిని మధుర రైల్వే స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్తాననే సాకుతో, ఆ డ్రైవర్ వారిని నగరంలో కొంతసేపు తిప్పాడు. ఆ తర్వాత ఆ బాలికలను ఒక హోటల్‌కు తీసుకెళ్లి, అక్కడ తన ముగ్గురు అనుచరులతో కలిసి వారిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని, అనంతరం వారిని మధుర జంక్షన్ వద్ద వదిలిపెట్టాడని ఆయన వివరించారు. 
 
మే 2న ఆ బాలికలు ఇంటికి చేరుకుని, తమకు ఎదురైన దారుణ అనుభవాన్ని తమ తండ్రికి వివరించారు. నిందితులను సోమవారం అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. బాలికల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశామని, తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వారు పేర్కొన్నారు.

Jo Sharma: బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అనిపించుకోవడమే నా లక్ష్యం: జో శర్మఇండియ‌న్ ఇండ‌స్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారిన మూవీ "M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)". అమెరికన్ నటి జో శర్మ ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ M4M (Motive For Murder) చిత్రం మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. PVR Inox Pictures ద్వారా విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా జో శర్మ సినిమా గురించి, త‌న కెరీర్ గురించి ఈ భామ చెప్పిన‌ విశేషాలు ఇవి..

Avika Gor: విషపూరిత ప్రేమ థ్రిల్లర్ అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ ఆవిష్కరణఇటీవల ఖమ్మంలో జరిగిన 'అగ్లీ ప్రపోజల్ ఈవెంట్'లో తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'అగ్లీ స్టోరీ' ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. నేడు డైరెక్టర్ సాగర్ కె చంద్ర చేతులు మీదుగా అగ్లీ స్టోరీ ట్రైలర్ విడుదల జరిగింది. ఒక బొమ్మపై వ్యామోహం ఉన్న వ్యక్తి, రక్తం పూసిన గోడలు వంటి వెంటాడే దృశ్యాలు, శ్రవణ్ భరద్వాజ్ అందించిన గగుర్పాటు కలిగించే సంగీతంతో ఈ ట్రైలర్ రూపొందించబడింది. వ్యామోహంతో కూడిన భర్తగా శ్రీ నందు, అతడిని గందరగోళంలోకి లాగే అవికా గోర్ నటించిన ఈ చిత్రం, దర్శకుడు ప్రణవ స్వరూప్ దర్శకత్వంలో ప్రేమ యొక్క వినాశకరమైన కోణాన్ని అన్వేషిస్తుంది.

Bhagyashree Borse: శివకార్తికేయన్ చిత్రం సెయాన్ లో హీరోయిన్ గా భాగ్యశ్రీ బోర్సేవెర్సటైల్ స్టార్ శివకార్తికేయన్, దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం సెయాన్. అమరన్ తర్వాత శివకార్తికేయన్ మరోసారి రాజ్‌కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్‌తో కొలాబరేట్ కావడం విశేషం. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు కమర్షియల్ విజయాన్ని అందుకున్న ఆ చిత్రంతో ఏర్పడిన క్రియేటివ్ జర్నీ ఇప్పుడు మరింత బలపడింది.

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియదక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా. ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు.

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభంనితిన్ కథానాయకుడిగా రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంతో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దర్శకులు నారి సిరిసవాడ, సోమశేఖర్ టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా అనిత్ మదాడి, కళా దర్శకుడిగా జానీ షేక్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం తమ నైపుణ్యంతో దృశ్యపరంగా ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నారు.

