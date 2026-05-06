మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లపై ఆటో డ్రైవర్ అకృత్యం.. కిడ్నాప్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం
ఉత్తరప్రదేశ్లోని మధురలో ఘోరం చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లను ఒక ఆటో డ్రైవర్, అతని స్నేహితులు, గెస్ట్హౌస్ ఉద్యోగితో కలిసి అపహరించి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. సాక్ష్యాలను నాశనం చేసేందుకు నిందితులు బాలికలను మధుర జంక్షన్కు తీసుకెళ్లి, ఢిల్లీ వెళ్లే రైలు ఎక్కించారు. అయితే, బాలికలు ధైర్యంగా ఇంటికి చేరుకుని తల్లిదండ్రులతో కలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
మధురలో ఇద్దరు మైనర్ సోదరీమణులను అపహరించి, సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలపై 20 ఏళ్ల వయసున్న నలుగురు యువకులను అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఏప్రిల్ 30న భోజనం కోసం ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్లిన తన ఇద్దరు కుమార్తెలు (వయసు 17, 15 ఏళ్లు) అదృశ్యమయ్యారని ఒక వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేయడంతో, మే 1న బృందావన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. అనంతరం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు.
ఆశ్రమం బయట ఉన్న ఆ బాలికలను ఒక ఆటో డ్రైవర్ తన వాహనంలో ఎక్కించుకున్నాడని సంబంధిత పోలీసులు తెలిపారు. వారిని మధుర రైల్వే స్టేషన్కు తీసుకెళ్తాననే సాకుతో, ఆ డ్రైవర్ వారిని నగరంలో కొంతసేపు తిప్పాడు. ఆ తర్వాత ఆ బాలికలను ఒక హోటల్కు తీసుకెళ్లి, అక్కడ తన ముగ్గురు అనుచరులతో కలిసి వారిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని, అనంతరం వారిని మధుర జంక్షన్ వద్ద వదిలిపెట్టాడని ఆయన వివరించారు.
మే 2న ఆ బాలికలు ఇంటికి చేరుకుని, తమకు ఎదురైన దారుణ అనుభవాన్ని తమ తండ్రికి వివరించారు. నిందితులను సోమవారం అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. బాలికల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశామని, తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వారు పేర్కొన్నారు.