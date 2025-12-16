పొగమంచు: యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేపై వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీ.. నలుగురు మృతి
యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేపై మంగళవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించగా, ఇరవై మందికి పైగా గాయపడ్డారని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. తెల్లవారుజామున 4.30 గంటల ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా కనీసం ఏడు బస్సులు, అనేక చిన్న వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయని పోలీసులు చెప్పారు. ఈ ఘటన బలదేవ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది.
ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించారు. 25 మంది గాయపడ్డారు. యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేలోని ఆగ్రా నుండి నోయిడా వైపు వెళ్లే మార్గంలో తక్కువ దృశ్యమానత కారణంగా వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. కొన్ని వాహనాలకు మంటలు కూడా అంటుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో గాయపడిన వారందరినీ ఆసుపత్రికి తరలించాం.. అని మధుర ఎస్ఎస్పి శ్లోక్ కుమార్ తెలిపారు.
సంఘటనా స్థలం నుండి వచ్చిన దృశ్యాలలో మంటల్లో కాలిపోయిన బస్సుల అవశేషాలు కనిపించాయి. వాటిని రోడ్డుపై నుండి తొలగించడానికి క్రేన్లను పిలిపించారు. ప్రయాణికులను ప్రభుత్వ వాహనాల్లో వారి గమ్యస్థానాలకు పంపినట్లు అధికారి తెలిపారు. రోడ్డు మూసివేయబడినందున, వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.