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పోలీసులకు.. ఆర్మీకి మధ్య ఘర్షణ.. 40 మంది సైనికులపై కేసు నమోదు.. ఏం జరుగుతోంది?
జమ్మూ కాశ్మీర్లో దేశాన్ని రక్షించే సైనికులకు, స్థానిక లా అండ్ ఆర్డర్ కాపాడే పోలీసులకు మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘర్షణలో కర్రలు, రాడ్లతో ఆర్మీ దాడులకు పాల్పడిందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే.. జమ్మూకాశ్మీర్లోని కిష్టవార్ జిల్లాలోని అథోలి పోలీస్ స్టేషన్పై ఆర్మీ సిబ్బంది దాడికి తెగబడ్డారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీంతో 40 ఆర్మీ సిబ్బందిపై పోలీసులు ఎఫ్ఎస్ఐఆర్ నమోదు చేయడం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Crime news
వివరాల్లోకి వెళితే.. 17 రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ కల్నల్ ఎన్. అరుణ్ గాంధీ, మేజర్ వికాశ్ శర్మ, నయిబ్ సుబేదార్ శంకర్ గుర్కే సహా 40 మంది ఆర్మీ జవాన్లపై పోలీసులు కేసు ఫైల్ చేశారు. ప్రభుత్వ అధికారులపై దాడి చేయడం, పోలీస్ స్టేషన్ లోపలికి చొరబడి విధుల్లో ఉన్న సిబ్బందిని విచక్షణారహితంగా కొట్టడం వంటి తీవ్ర ఆరోపణలతో... వీరిపై హత్యాయత్నం, పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ధ్వంసం చట్టాల కింద కఠినమైన లీగల్ సెక్షన్లు నమోదు చేశారు.
కిష్టవార్ అసిస్టెంట్ రీజినల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ ఒక ఆర్మీ వాహనాన్ని లీగల్ రూల్స్ ప్రకారం సీజ్ చేయడమే ఈ గొడవకు అసలు కారణమని పోలీసులు తెలిపారు. దీనిపై లోకల్ పోలీసులకు, ఆర్మీ వారికి మధ్య వాగ్వాదం జరగ్గా... ఆర్మీ సిబ్బంది ముందస్తు ప్రణాళికలతో లాఠీలు, ఐరన్ రాడ్లు, సార్టింగ్ సర్వీస్ వెపన్స్ స్టేషన్కు వచ్చి దాడి చేశారని ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు. ఈ దాడిలో పోలీసులు గాయపడ్డారు.
ఈ ఘటన జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశం కావడంతో, రక్షణ శాఖ అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తుకు ఆర్మీ పూర్తిస్థాయిలో సహకరిస్తుందని ప్రకటనలో రక్షణ శాఖ ప్రతినిధి స్పష్టం చేశారు.
వందేమాతరం శ్రీనివాస్ కుమారుడు సుస్వర తరంగ్ హీరోగా చిత్రం
పెద్దలను ఎదిరించి ప్రియుడిని పెళ్లాడిని జబర్దస్త్ ఫైమా
బుల్లితెర ప్రముఖ హాస్య నటి ఫైమా ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివారయ్యారు. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్ నాయక్ను ఆమె పెద్దలను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో తన స్నేహితుల సమక్షంలో ఆమె రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు. దీంతో తమ తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమకు ఆమె ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టారు. ఈ దంపతుల పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇండస్ట్రీలో చీకటి కోణాలు అనేకం.. మగాడు టచ్ చేయగానే ఆడపిల్లకి అర్థమైపోతుంది : సింగర్ సునీత
చిత్రపరిశ్రమలోని చీకటి కోణాలపై ప్రముఖ సింగర్ సునీత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చేతులు వేయడం, చనువు తీసుకోవడం వంటివి ఇండస్ట్రీలోని ప్రతి దశలో ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. పైగా, పవర్ ఉన్నవాళ్లు అవతలి వాళ్లను వాడుకోవాలని చూస్తారని వెల్లడించారు. కానీ, అవకాశాల కోసం, ఇండస్ట్రీలో రాణించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో వాటిని భరిస్తూనే ఉంటారని పేర్కొన్నారు.
Balakrishna: చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతుతో అమరావతిలో చిత్ర పరిశ్రమకు కట్టుబడి ఉన్నాం
నందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు కొరటాల శివ కలయికలో రాబోతున్న చిత్రంపై ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. SLV సినిమాస్, యువసుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై నిర్మాతలు సుధాకర్ చెరుకూరి, సుధాకర్ మిక్కిలినేని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, అమరావతిలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమంతో ఈ రోజు ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
Sukumar: ఇడుపు కాయితం తెలంగాణ నేపథ్యమైనా గ్లోబల్ స్థాయి సినిమా.: ప్రియదర్శి
ఇడుపు కాయితం సినిమా టైటిల్ లోనే కాగితాలు చిరిగిపోతున్నాయి. రేపు థియేటర్స్ లో టికెట్స్ చిరగాలని కోరుకుంటున్నా నటుడు బిత్తిరి సత్తి అన్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఆవరణలో జరిగిన చిత్ర ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొని ప్రారంభోత్సవం చూస్తుంటే ఒక పండుగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఇవివి సినిమా తరహా గుర్తుకువస్తుంది. ఇందులో సావిత్రి, సుజాత,స అభయ్, మైమ్ గోపి..ఇలా మా అందరినీ ఈ సినిమాలోకి తీసుకొచ్చారు డైరెక్టర్ వంశీరెడ్డి అని తెలిపారు.