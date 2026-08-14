గుజరాత్ను వణికిస్తున్న చాందీపుర వైరస్ - నెల రోజుల్లో 25 మంది చిన్నారుల మృతి
గుజరాత్ రాష్ట్రాన్ని చాందీపుర వైరస్ వణికిస్తోంది. ఈ వైరస్ సోకి గత నెల రోజుల్లో ఏకంగా 25 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వైరస్ను కట్టడి చేసేందుకు వైద్యులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఏమాత్రం ఫలించడం లేదు. వైరస్ వాహకాల కోసం వేలాది శాంపిళ్లు సేకరించి పరీక్షించినా ఫలితం మాత్రం శూన్యం. దీంతో దోమలు, ఇతర కీటకాలపై వైద్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ, పరిశోధనలు ముమ్మరం చేశారు. గత 2024లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది. ఇపుడు మళ్లీ ఈ అంతు చిక్కని వైరస్ భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోంది. దీంతో దీని మూలాలపై పరిశోధకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
జూన్ 30వ తేదీ నుంచి మొదలైన ఈ వైరస్ వ్యాప్తిలో 39 మంది చిన్నారులకు ఈ వైరస్ సోకినట్టు తేలింది. వైరస్ వ్యాప్తికి ప్రధానకారణమైన శాండ్ ఫ్లై అనే ఇసుక ఈగలను వేల సంఖ్యలో పరీక్షించినప్పటికీ వాటిలో వైరస్ ఆనవాళ్లు కనిపించలేదు. దోమలు, ఇతర కీటకాలపై జరిపిన పరీక్షల్లో ఫలితం ప్రతికూలంగా వచ్చింది. 2024లో 28 మంది చిన్నారులు మరణించినపుడు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది.
ప్రస్తుతం గుజరాత్లో 12, రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో 3 జిల్లాల్లో ఈ కేసులు నమోదయ్యాయి. సాధారణంగా తూర్పు గుజరాత్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఇసుక ఈగలకు భిన్నంగా, పశ్చిమ గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలోనూ కేసులు వెలుగు చూడటంతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాహకాలు ఈ వైరస్ను వ్యాప్తి చేస్తున్నాయా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జాతీయ స్థాయి వైద్య నిపుణులు సైతం రంగంలోకి దిగి దోమలు, పేలు, నల్లుల వంటి ఇతర కీటకాలపైనా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేస్తున్నారు. పశువుల నుంచి సేకరించిన రక్త నమూనాల్లోనూ వైరస్ జాడను గుర్తించలేకపోయారు.