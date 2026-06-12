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  4. 5-star hotel chef quits job to cook dhaba-style food under a tree, why? Watch the video
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Friday, 12 June 2026 (14:19 IST)

5 స్టార్ హోటల్ చెఫ్ పని వదిలేసి చెట్టు కింద ధాబా వంటకం, ఎందుకని?, వీడియో

5-star hotel fromer chef Abhilash
BY: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (14:19 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (14:25 IST)
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ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఆరోగ్యం పట్ల విపరీతమైన శ్రద్ధ పెరుగుతోంది. ఏమి తింటే ఎట్లాంటి సమస్యలు వస్తాయి? ఎలా వండిన పదార్థాలను తింటే మంచిది... తదితర విషయాలను బాగా ఆకళింపు చేసుకుని తినేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. పెద్దపెద్ద స్టార్ హోటళ్ల కంటే పరిశుభ్రంగా రోడ్డు పక్కనే చేసే ఆహార పదార్థాలనైనా తినేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు.
 
ఈ నేపధ్యంలో 5 స్టార్ హోటల్లో చెఫ్ గా పనిచేసే అభిలాష్ తాతల నాటి సంప్రదాయ ధాబా వంటకాలను అద్భుతంగా వంట చేసి సర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఈ వంటకాలను తినేందుకు భోజనప్రియులు క్యూ కడుతున్నారు. శుభ్రమైన పదార్థాలను ఉపయోగిస్తూ మన కళ్ల ముందే అతడు అలా రుచికరంగా చేసి పెడుతుంటే తినేందుకు మనం కూడా సిద్ధమవుతాము కదా. చూడండి అభిలాష్ తన వంటకం ఎలా చేస్తున్నారో?
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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