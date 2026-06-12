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5 స్టార్ హోటల్ చెఫ్ పని వదిలేసి చెట్టు కింద ధాబా వంటకం, ఎందుకని?, వీడియో
ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఆరోగ్యం పట్ల విపరీతమైన శ్రద్ధ పెరుగుతోంది. ఏమి తింటే ఎట్లాంటి సమస్యలు వస్తాయి? ఎలా వండిన పదార్థాలను తింటే మంచిది... తదితర విషయాలను బాగా ఆకళింపు చేసుకుని తినేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. పెద్దపెద్ద స్టార్ హోటళ్ల కంటే పరిశుభ్రంగా రోడ్డు పక్కనే చేసే ఆహార పదార్థాలనైనా తినేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు.
ఈ నేపధ్యంలో 5 స్టార్ హోటల్లో చెఫ్ గా పనిచేసే అభిలాష్ తాతల నాటి సంప్రదాయ ధాబా వంటకాలను అద్భుతంగా వంట చేసి సర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఈ వంటకాలను తినేందుకు భోజనప్రియులు క్యూ కడుతున్నారు. శుభ్రమైన పదార్థాలను ఉపయోగిస్తూ మన కళ్ల ముందే అతడు అలా రుచికరంగా చేసి పెడుతుంటే తినేందుకు మనం కూడా సిద్ధమవుతాము కదా. చూడండి అభిలాష్ తన వంటకం ఎలా చేస్తున్నారో?
From a 5-star hotel kitchen to cooking under a tree— Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) June 12, 2026
Meet Abhilash, a former chef at the Marriott, who decided to trade the corporate kitchen to carry forward his grandfather’s traditional dhaba.
He cooks everything fresh on an open tandoor with zero artificial short-cuts. pic.twitter.com/Ng3Yww2XoH
Sing Geetham Review: ఆసక్తిగా మలిచిన సింగీతం శ్రీనివాస్ చిత్రం... సింగ్ గీతం రివ్యూ
సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలు ఒక్కోటి ఒక్కో వినూత్నమైన కథలు. పుష్పక విమానం, ‘ఆదిత్య 369 వంటి సినిమాలు క్రియేటివ్ ఐడియాలతో చేసినవే. ఇప్పుడు కూడా 94 ఏళ్ళ వయసులో కూడా సింగ్ గీతం’ అనే సినిమా తీశారు. కల్కి దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాత. వైయంతీ మూవీస్ అధినేతలు మరో నిర్మాతలు. మాటలు పాటలుగా వుండడమే సింగ్ గీతం ప్రత్యేకత అని చెప్పిన మాటలు నిజామా కాదా? అసలు అలాంటి సినిమా ఎలా వుంటుందనేది ఆసక్తి నెలకొంది. మరి సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
చిరంజీవి 158 పొల్లాచ్చిలో షెడ్యూల్ పూర్తి - కథానాయిక పేరు త్వరలో ప్రకటన
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో #ChiruBobby2 / #Chiru158 చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ భారీ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ఈ విజయవంతమైన కాంబో మరోసారి చేతులు కలపడంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
వేదన్, రాజ్మోహన్ భేటీపై చిన్మయి ఫైర్.. విజయ్ సర్కారు డీఎంకేకు భిన్నంగా..? (video)
సింగర్ చిన్మయి మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. సమాజంలో బాధితులైన మహిళలకు ఎలాంటి మద్దతు లభించడం లేదని.. కానీ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పురుషులు మాత్రం హీరోలు, నాయకులుగా చూపిస్తూ పెద్దపీట వేస్తున్నారని చిన్మయి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఆపాలని సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చారు. ఇందుకు ఒక ఘటనను తెరపైకి తెచ్చారు. ఈ పోస్టు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
'పెద్ది'ని తొక్కేయడానికి కొందరు కావాలనే ప్లాన్డ్ నెగిటివిటీ ప్రచారం : జగపతిబాబు ఫైర్
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకుడు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నటుడు జగపతి బాబు, కన్నడ నటుడు శివరాజ్ కుమార్లు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం. జూన్ 4వ తేదీన విడుదైన ఈ చిత్రం వారం రోజుల్లో రూ.300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. అయితే, ఈ చిత్రం సక్సెస్పై విపరీతమైన నెగెటివిటీ సాగింది. దీనిపై నటుడు జగపతిబాబు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు.
బాత్రూమ్ వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్ -షార్ట్ ఫిల్మ్ నటి అమూల్య ఆత్మహత్య
షార్ట్ ఫిల్మ్ నటి అమూల్య ఆత్మహత్య సంచలనం సృష్టించింది. సినిమాల్లో నటించాలని ఎన్నో ఆశలతో హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చిన అమూల్య కామాంధుల బ్లాక్మెయిలింగ్ తట్టుకోలేక మనస్తాపంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన జరిగిన పది రోజులు గడుస్తున్నా నిందితులపై సరైన చర్యలు తీసుకోలేదనే ఆరోపణలు స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. అమూల్య శ్రీకి సంబంధించిన కొన్ని వ్యక్తిగత బాత్రూమ్ వీడియోలను రహస్యంగా రికార్డ్ చేశారు. ఆ వీడియోలను చూపించి గత ఆరు నెలలుగా ఆమెను తీవ్ర నరకయాతనకు గురిచేశారు.