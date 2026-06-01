ఒకటిన్నర ఏళ్ల పసికందుకు చిత్ర హింసలు.. తల్లి చూస్తుండగానే ప్రియుడు..?
కేరళలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కన్నతల్లి చూస్తుండగానే ఆమె ప్రియుడు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పసికందును దారుణంగా హింసించాడు. దీంతో ఆ పసికందు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మరణించిన చిన్నారి పేరు అర్షద్. అర్షద్ కన్నతండ్రి అఖిల్, అతని తల్లి అఖిల 3నెలల గర్భవతిగా వున్నప్పుడే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత అఖిల, అష్కర్ అనే వ్యక్తితో జీవించడం ప్రారంభించింది.
Kerala
రెండు వారాల క్రితం ఒక వీడియోలో అర్షద్ రెండు చేతులు విరిగిపోయి కట్టు కట్టి కనిపించాడు. అయితే ఆ వీడియోలో తల్లి అఖిల మాట్లాడుతూ.. బాబు సైకిల్ మీద నుండి కింద పడటం వల్లే చేతులు విరిగాయని అబద్ధం చెప్పి నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ రెండు రోజుల క్రితం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆ చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. చిన్నారి మృతిపై వైద్యులు విడుదల చేసిన రిపోర్టులో దిగ్భ్రాంతికరమైన నిజాలు వెల్లడి అయ్యాయి. పసివాడి చిన్నారి శరీరంపై ఏకంగా విభిన్నమైన గాయాలున్నాయి.
సిగరెట్లతో కాల్చిన గుర్తులు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. జననేంద్రియాలపై తీవ్ర గాయాలున్నాయని.. అధిక రక్తస్రావం, ఎముకల విరుపులు వున్నట్లు తేలింది. కన్నతల్లి కళ్లముందే ఆమె ప్రియుడు అష్కర్ ఆ పసివాడిని చాలా కాలం నరకయాతన పెడుతుంటే, ఆమె చూస్తుండిపోయిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై విచారణ జరుగుతోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.
Tragic incident from God’s own country— Revolutionary Monk (@RevolutionMonk) May 31, 2026
Here is a 2-week-old video of 1-and-a-half-year-old Arshad with both hands fractured. In the video, his mother Akhila lies, claiming he broke his hands by falling off a bicycle.
Tragically, little Arshad passed away 2 days ago at the… pic.twitter.com/j1WnUTE2fU
Tollywood Exibitors war : ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వార్ - దిల్ రాజు మనుషులు బెదిరింపు !
గత కొంతకాలంగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వివాదం ఇటీవలే ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చింది. ఇటీవలే సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ నాగవంశీకి, ఏషియన్ ఫిలింస్ అధినేత సునీల్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. దానికి పెద్దమనుషులు ఓ కమిటీ వేసి శాంతిపజేశారు. అయితే తాజాగా పెద్ది సినిమా విడుదల సందర్భంగా నిజామాబాద్లోని నటరాజ్ థియేటర్ విషయంలో వివాదం మరింత జఠిలమైంది. ఇందుకు దిల్ రాజు మనుషులు థియేటర్ దగ్గర గొడవ చేశారని థియేటర్ ఓనర్ విక్రాంత్ తెలియజేస్తున్నారు.
Shruti Haasan: గ్రామస్తుల వింత పరిస్థితికి సింగ్ గీతం నుంచి ఏమైంది' సాంగ్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఎప్పుడూ కొత్తదనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రేక్షకులని అలరించారు ఇప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘సింగ్ గీతం’ మరోసారి అలాంటి వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్పై నాగ్ అశ్విన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే టీజర్లతో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన ‘ఏమైంది’ పాట ఆ చిత్రంలోని విభిన్న ప్రపంచానికి సరదా పరిచయాన్ని అందించింది. ఈ పాటను స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ లాంచ్ చేశారు.
పోలీస్ కంప్లైంట్ లో కృష్ణ సినిమాలను గుర్తు చేస్తూ ప్రత్యేక పాట
డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ మూవీ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర ట్రైలర్తో పాటు రెండు ప్రత్యేక గీతాలను విడుదల చేశారు. అలాగే సూపర్ స్టార్ ఘట్టమనేని కృష్ణ జయంతిని పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.
Charan: జీవితాంతం దాచుకునే సినిమాల్లో పెద్ది ఒకటి : రామ్ చరణ్
పెద్ది’ కోసం మేమంతా రెండున్నరేళ్లు కష్టపడ్డాం. నేను 285 రోజులు షూటింగ్లో పాల్గొన్నాను. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఈ సినిమా కోసం దాదాపు ఐదేళ్లు శ్రమించారు. ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ సెంటర్ పిల్లర్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు. ఆయనలాంటి లెజెండ్తో పనిచేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని రామ్ చరణ్ అన్నారు. పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్ చెన్నై వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలు తెలిపారు.
Allu Aravind : అల్లు రామలింగయ్య పేరిట గది నిర్మాణానికి అల్లు అరవింద్ విరాళం
ప్రముఖ నిర్మాత, గీతా ఆర్ట్స్ అధినేత అల్లు అరవింద్ మంచి మనసు చాటుకున్నారు. హైదరాబాద్ లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ లో గల ఆల్ ఇండియా కాపు, తెలగ, బలిజ సంఘం (AITKB Sangham) కు భారీ విరాళం అందించారు. తన తండ్రి కీ.శే. పద్మశ్రీ డా. అల్లు రామలింగయ్య పేరిట లోయర్ ట్యాంక్బండ్లోని సంఘ భవనంలో ఒక గది నిర్మాణానికి 30 లక్షల రూపాయల విరాళం అందజేశారు..