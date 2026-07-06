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కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వెళ్లిన మహిళను మింగేసిన మొసలి
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బహ్రాయిచ్ జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. సరయూ నది సమీపంలో కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వెళ్లిన ఓ మహిళపై మొసలి దాడి చేసి నీటిలోకి లాక్కెళ్లింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
జిల్లాలోని సుజౌలీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో శనివారం సాయంత్రం కేతకీ దేవి (50) అనే మహిళ మొసలి దాడిలో మరణించారు. వివాహ వేడుకకని బయలుదేరి మార్గమధ్యంలోని సరయూ నది అనుసంధాన కాలువ వద్దకు కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వెళ్లిన ఆమెపై మొసలి అమాంతం దాడి చేసి నీటిలోకి లాక్కెళ్లింది.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అటవీశాఖ సిబ్బంది సాయంతో గ్రామస్థులు ఆదివారం మహిళ మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. ఇదే ప్రాంతంలో రెండు రోజుల కిందట చౌధరీ చరణ్సింగ్ కాలువ నుంచి రోడ్డు మీదకు వచ్చిన మరో మొసలిని అటవీశాఖ అధికారులు పట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు.
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