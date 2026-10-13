వెండి దుకాణంలో ముసుగు దొంగలు.. రూ.13కోట్ల వెండిని దోచుకున్నారు..
తమిళనాడు, సేలంలోని ఒక వెండి దుకాణం నుండి ముసుగు ధరించిన దుండగులు రూ. 13 కోట్ల విలువైన 550 కిలోల వెండిని దోచుకున్నారు. కారులో పారిపోయిన ఈ ముఠా కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పల్లపట్టిలోని చిన్నేరి వాయక్కాడు ప్రాంతానికి చెందిన దుకాణ యజమాని బాలసుబ్రమణి (58), ఉద్యోగులతో కలిసి దుకాణానికి తాళం వేసి వెళ్లిపోయారు.
తెల్లవారుజామున సుమారు 2 గంటలకు, ముసుగు ధరించిన నలుగురు దుండగులు దుకాణంలో ఒంటరిగా ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డు వెంకటేశపై ఇనుప రాడ్తో దాడి చేసి, తాళ్లతో కట్టేశారు. ఆ తర్వాత వారు సీసీటీవీ కెమెరాలను పగలగొట్టారు. దొంగలు భవనం వెనుక ఉన్న మెట్ల ద్వారా దుకాణంలోకి ప్రవేశించారు. వారు దుకాణం, గిడ్డంగిలోని వెండి వస్తువులు, కడ్డీలను నింపుకుని నిమిషాల వ్యవధిలోనే పారిపోయారు.
కాపలాదారుడి కేకలు విని చుట్టుపక్కల వారు అక్కడికి చేరుకున్నారు. వెంటనే అక్కడికి వచ్చిన బాలసుబ్రమణి, రూ. 13 కోట్ల విలువైన 600 కిలోల వెండి వస్తువులు అపహరణకు గురైనట్లు గుర్తించారు. పల్లపట్టి పోలీసులు దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. అనంతరం, మెట్రోపాలిటన్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎ.జి. బాబు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.
డిప్యూటీ కమిషనర్ భాస్కరన్ మరియు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రామలి రామలక్ష్మి పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలిస్తున్నారు. వేలిముద్రల నిపుణులను కూడా రంగంలోకి దించారు.