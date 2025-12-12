5G services: 99.9 శాతం జిల్లాల్లో అందుబాటులోకి 5జీ సేవలు
దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో (యూటీలు) 5జీ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం, ఇవి 99.9 శాతం జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అక్టోబర్ 31 నాటికి, టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు (టీఎస్పీలు) దేశంలోని గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో 5.08 లక్షల 5జీ బేస్ ట్రాన్స్సీవర్ స్టేషన్లను (BTSలు) ఏర్పాటు చేశారు.
దేశవ్యాప్తంగా 31 లక్షలకు పైగా బేస్ ట్రాన్స్సీవర్ స్టేషన్లను (బీటీఎస్లు) ఏర్పాటు చేసినట్లు కమ్యూనికేషన్లు, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ రాజ్యసభలో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా తెలిపారు. కాల్ డ్రాప్లను తగ్గించడానికి, సేవలు అందని ప్రాంతాలలో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి, ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపట్టింది.