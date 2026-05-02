మహారాష్ట్రలో దారుణం.. నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై 65 ఏళ్ల వ్యక్తి లైంగిక దాడి.. ఆపై హత్య
మహారాష్ట్రలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. వేసవి సెలవులకు వచ్చిన ఒక నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కామాంధుడి చేతిలో బలైపోయిన తీరు స్థానికులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. బాలిక సెలవుల కోసం తన అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చింది. శనివారం ఇంటి బయట ఆడుకుంటున్న పాపను చూసిన 65 ఏళ్ల నిందితుడు, మాయమాటలు చెప్పి సమీపంలోని పశువుల పాకలోకి తీసుకెళ్లాడు.
అక్కడ ఆ పసిపాపపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. తన ఘాతుకం బయటపడుతుందన్న భయంతో చిన్నారి తలపై బండరాయితో కొట్టి కిరాతకంగా చంపేశాడు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మృతదేహాన్ని ఆవు పేడ కుప్పలో దాచిపెట్టాడు. పాప కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన కుటుంబ సభ్యులు గాలింపు చేపట్టగా, పశువుల పాకలో విగతజీవిగా పడి ఉన్న చిన్నారిని చూసి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, నిందితుడు బాలికను తీసుకెళ్తున్న దృశ్యాలు ఆధారంగా దొరికిపోయాయి. వెంటనే నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.