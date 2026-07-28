7,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు హెచ్ఐవి పాజిటివ్.. ఎక్కడో తెలుసా?
కళాశాలల్లో హెచ్ఐవి శిబిరాలను తప్పనిసరి చేసిన కర్ణాటక
కర్ణాటక ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కళాశాలల్లో హెచ్ఐవి పరీక్షలు, కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ కళాశాలలన్నింటిలోనూ ఈ శిబిరాల నిర్వహణ తప్పనిసరి చేయబడుతుంది.
నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ నివేదిక ప్రకారం, దేశంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో హెచ్ఐవి బాధితులు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కర్ణాటక మూడవ స్థానంలో ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 2,60,000 మంది హెచ్ఐవితో జీవిస్తుండగా, వారిలో కేవలం 2,05,000 మంది మాత్రమే చికిత్స పొందుతున్నారు.
సుమారు 54,000 మందికి తమకు హెచ్ఐవి ఉందన్న విషయం ఇంకా తెలియకపోవడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారింది. 18 నుండి 35 ఏళ్ల వయస్సు గల యువతలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అత్యంత వేగంగా వ్యాపిస్తోందని గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఈ వయస్సు వర్గంలో హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉన్నవారి సంఖ్య 2023-24లో 44,500 ఉండగా, 2025-26 నాటికి అది 66,600కు గణనీయంగా పెరిగింది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, ఇటీవల 18 నుండి 25 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల 7,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అని తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఉన్నత విద్యాసంస్థలలో హెచ్ఐవి అవగాహన కార్యక్రమాలను బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.