  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. 7,000 plus Students Test HIV Positive; Karnataka Mandates HIV Camps in Colleges
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (20:16 IST)

7,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు హెచ్‌ఐవి పాజిటివ్.. ఎక్కడో తెలుసా?

కళాశాలల్లో హెచ్‌ఐవి శిబిరాలను తప్పనిసరి చేసిన కర్ణాటక

Aids
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (20:16 IST)
google-news
కర్ణాటక ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కళాశాలల్లో హెచ్‌ఐవి పరీక్షలు, కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ కళాశాలలన్నింటిలోనూ ఈ శిబిరాల నిర్వహణ తప్పనిసరి చేయబడుతుంది. 
 
నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ నివేదిక ప్రకారం, దేశంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో హెచ్‌ఐవి బాధితులు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కర్ణాటక మూడవ స్థానంలో ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 2,60,000 మంది హెచ్‌ఐవితో జీవిస్తుండగా, వారిలో కేవలం 2,05,000 మంది మాత్రమే చికిత్స పొందుతున్నారు. 
 
సుమారు 54,000 మందికి తమకు హెచ్‌ఐవి ఉందన్న విషయం ఇంకా తెలియకపోవడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారింది. 18 నుండి 35 ఏళ్ల వయస్సు గల యువతలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అత్యంత వేగంగా వ్యాపిస్తోందని గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. 
 
ఈ వయస్సు వర్గంలో హెచ్‌ఐవి పాజిటివ్ ఉన్నవారి సంఖ్య 2023-24లో 44,500 ఉండగా, 2025-26 నాటికి అది 66,600కు గణనీయంగా పెరిగింది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, ఇటీవల 18 నుండి 25 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల 7,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు హెచ్‌ఐవి పాజిటివ్ అని తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఉన్నత విద్యాసంస్థలలో హెచ్‌ఐవి అవగాహన కార్యక్రమాలను బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో జియో మార్కెట్ నాయకత్వం మరింత పటిష్టం: 5జీ ఫిక్స్‌డ్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌లో ఆధిపత్యం

G.V. Prakash Kumar: షీ ఈజ్ మై అంటూ కయదు లోహర్ ను కిస్ చేస్తున్న జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్

G.V. Prakash Kumar: షీ ఈజ్ మై అంటూ కయదు లోహర్ ను కిస్ చేస్తున్న జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ జంటగా నటిస్తున్న డార్క్ పాంటసీ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ 'ఇమ్మోర్టల్' మరియప్పన్ చిన్న దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అరుణ్‌కుమార్ ధనశేఖరన్ నిర్మిస్తున్నారు ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన సాంగ్ కి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. నేడు 'ఇమ్మోర్టల్' నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ 'షీ ఈజ్ మై' లిరికల్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.

Ravi Teja : తండ్రీ-కూతుళ్ల అనుబంధం తో రవితేజ....ఇరుముడి

Ravi Teja : తండ్రీ-కూతుళ్ల అనుబంధం తో రవితేజ....ఇరుముడిమాస్ మహారాజా రవితేజ, ప్రియా భవాని శంకర్ కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ఇరుముడి. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్', చార్ట్‌బస్టర్ అయ్యప్ప భక్తి పాట 'ఇరుముడి కట్టు'తో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు మరో కీలక అప్‌డేట్‌తో ముందుకొచ్చింది.

Naga Chaitanya: కోవిడ్ తర్వాత లవ్ స్టోరీస్ తగ్గిపోతుంటే బాధపడ్డాను : నాగచైతన్య

Naga Chaitanya: కోవిడ్ తర్వాత లవ్ స్టోరీస్ తగ్గిపోతుంటే బాధపడ్డాను : నాగచైతన్యహీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో ఆకట్టుకున్నారంటూ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ స్పందిస్తున్నారు. ప్రశంసలతో పాటు మంచి వసూళ్లు దక్కించుకుంటోంది. సినిమా. ఈ సినిమా 3 రోజుల్లోనే 40.1 కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్ ను యువసామ్రాట్ నాగచైతన్య ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

Vishal : విశాల్ హీరో, దర్శకుడిగా చేస్తున్న చిత్రం మకుటం నుంచి సాంగ్ రిలీజ్

Vishal : విశాల్ హీరో, దర్శకుడిగా చేస్తున్న చిత్రం మకుటం నుంచి సాంగ్ రిలీజ్స్వర్గీయ ఆర్ బీ చౌదరి సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద 99వ ప్రాజెక్ట్‌గా మకుటం చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి వచ్చిన టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ ‘ది రైజ్ అఫ్ లింగా’, ఫోక్ సాంగ్ ‘నచ్చాకే వచ్చేరా’ అనే పాటలు అన్నీ కూడా అందరిలోనూ అంచనాలు పెంచేశాయి. ఇక తాజాగా మరో పాటను చిత్రయూనిట్ రిలీజ్ చేసింది.

దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే చిత్రం శ్రీ శ్రీ నుంచి రొమాంటిక్ సాంగ్ రిలీజ్

దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే చిత్రం శ్రీ శ్రీ నుంచి రొమాంటిక్ సాంగ్ రిలీజ్రవి నెలకుదిటి దర్శకత్వంలో దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే జంటగా నటిస్తున్న సినిమా శ్రీ శ్రీ. ప్రేమ, వినోదం, భావోద్వేగాలతో కూడిన రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన వర్కింగ్ స్టిల్స్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ మంచి స్పందన అందుకోగా, తాజాగా ఈ సినిమా మ్యూజికల్ జర్నీని ప్రారంభిస్తూ తొలి పాట 'బొమ్మ బొమ్మ'ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.