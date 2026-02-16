రాజస్థాన్లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం - కాలి బూడిదైన ఏడుగురు.. క్రాకర్స్ వల్లే?
రాజస్థాన్లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో ఏడుగురు సజీవదహనం అయ్యారు. ఖైర్తాల్-తిజారా జిల్లాలోని భివాడిలో కుక్షేరా పారిశ్రామిక వాడలో అక్రమ టపాసుల కర్మాగారంలో ఈ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది.
మొదట ఇది బట్టల ఫ్యాక్టరీ అని, బాయిలర్ పేలిందని భావించినప్పటికీ.. లోపల గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అక్రమంగా టపాసులు తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పోలీసుల పెట్రోలింగ్ సమయంలో మంటలు కనిపించడంతో వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
ప్రమాద సమయంలో ఫ్యాక్టరీ లోపల 20 మందికి పైగా కార్మికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. మంటలు అంటుకోగానే కొందరు ప్రాణభయంతో బయటకు పరుగులు తీయగా.. తొమ్మిది మంది లోపలే చిక్కుకుపోయారు. వారిలో ఏడుగురు అక్కడికక్కడే కాలి బూడిదయ్యారు.
మరో ఇద్దరు ఇంకా శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. రెస్క్యూ టీమ్ గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తోంది. గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.