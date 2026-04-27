మేనకోడలిపై 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు అత్యాచారం.. మానసిక వికలాంగురాలైనా..?
70 ఏళ్ల వృద్ధుడు వరసకు మేనకోడలు అయ్యే యువతిపై కన్నేశాడు. మానసిక వికలాంగురాలైన మేనకోడలుపై వృద్ధుడు అత్యాచారం చేసిన సంఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రం మహిసాగర్ జిల్లాలో జరిగింది. బాధితురాలు 26 ఏళ్ల యువతి మానసిక వికలాంగురాలు.
ఈ క్రమంలో ఆ వృద్ధుడు సదరు యువతిని ఒంటిరిగా ఇంటికి రప్పించి అనంతరం ఆమెపై అతడు అత్యాచారం చేశాడు. యువతి తన తల్లికి చెప్పడంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి వృద్ధుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
మరోవైపు గుజరాత్లోని నవసారి జిల్లాలో జనవరి 2025లో ఒక 15 ఏళ్ల బాలికపై ఎనిమిది మంది సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని, ఆ నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు.