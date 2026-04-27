మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (22:20 IST)

మేనకోడలిపై 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు అత్యాచారం.. మానసిక వికలాంగురాలైనా..?

70 ఏళ్ల వృద్ధుడు వరసకు మేనకోడలు అయ్యే యువతిపై కన్నేశాడు. మానసిక వికలాంగురాలైన మేనకోడలుపై వృద్ధుడు అత్యాచారం చేసిన సంఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రం మహిసాగర్ జిల్లాలో జరిగింది. బాధితురాలు 26 ఏళ్ల యువతి మానసిక వికలాంగురాలు.
 
ఈ క్రమంలో ఆ వృద్ధుడు సదరు యువతిని ఒంటిరిగా ఇంటికి రప్పించి అనంతరం ఆమెపై అతడు అత్యాచారం చేశాడు. యువతి తన తల్లికి చెప్పడంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి వృద్ధుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.  
 
మరోవైపు గుజరాత్‌లోని నవసారి జిల్లాలో జనవరి 2025లో ఒక 15 ఏళ్ల బాలికపై ఎనిమిది మంది సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని, ఆ నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు.

పాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ మైఖేల్ చిత్రానికి కాసుల వర్షం, వారంలోనే రూ. 2 వేల కోట్లు

పాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ మైఖేల్ చిత్రానికి కాసుల వర్షం, వారంలోనే రూ. 2 వేల కోట్లుపాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ గురించి తెలియనివారు వుండరు. పాప్ ప్రపంచానికి రారాజైన మేఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ చిత్రాన్ని ఆయన మేనల్లుడు జాఫర్ జాక్సన్ హీరోగా నటించిన చిత్రానికి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. తొలివారంలోనే సుమారు రూ. 2000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టినట్లు సమాచారం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన రావడంపై ఆ చిత్ర దర్శకనిర్మాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఓ బయోపిక్ చిత్రం రికార్డు వసూళ్లను రాబట్టడం ఇదే ప్రధమంగా చెబుతున్నారు.

మా అమ్మానాన్నా వివాహ తేదీని ఇందిరా గాంధీ నిర్ణయిచారు : అమీషా పటేల్

మా అమ్మానాన్నా వివాహ తేదీని ఇందిరా గాంధీ నిర్ణయిచారు : అమీషా పటేల్బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా తన కుటుంబానికి గాంధీ కుటుంబానికి మధ్య ఉన్న దశాబ్దాల నాటి అనుబంధంతో పాటు మరో ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. తన తల్లిదండ్రుల వివాహ తేదీని మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ స్వయంగా నిర్ణయించారని, పైగా, తాను జన్మించినపుడు ఆస్పత్రికి వచ్చి చూసిన తొలి వ్యక్తి ఇందిరా గాంధేనని అమీషా పటేల్ వెల్లడించారు.

NTR: ఊసరవెల్లి 4K విడుదలలో బెంగుళూరు, తిరుపతిలో కార్యక్రమాలు

NTR: ఊసరవెల్లి 4K విడుదలలో బెంగుళూరు, తిరుపతిలో కార్యక్రమాలుఎన్టీఆర్ 43వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఊసరవెల్లి 4K విడుదల. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, తమన్నా భాటియాతో పాటు టోనీ పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 2011 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ఊసరవెల్లి', విడుదల సమయంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందన పొందినప్పటికీ, దాని స్టైలిష్ ఫైట్స్ మరియు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ హిట్ సంగీతంతో అభిమానుల ఆదరణ పొందింది.

Chiranjeevi: చిరంజీవి, బాబీ సినిమా కోసం నిర్మాత మార్పు ?

Chiranjeevi: చిరంజీవి, బాబీ సినిమా కోసం నిర్మాత మార్పు ?మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కాంబినేషన్ లో సినిమా ఇదిగో అదిగో అంటూ రెండు పర్యాయాలు వాయిదా పడింది. త్వరలో సినిమా సెట్ పైకి వెళ్ళనుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నా అందులో నిజం కనిపించడంలేదు. అందుకు కారణం తమిళ నటుడు విజయ్ సినిమా ఆగిపోవడమే కారణం. కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడితో రిలీజ్ చేయాలనుకున్న విడుదలకు నోచుకోక ఆన్ లైన్ విడుదల కావడంతో నిర్మాతలు చాలా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. KVN ప్రొడక్షన్స్‌తో రూపొందిన ఆ సినిమా ప్రభావం చిరంజీవి సినిమాపై పడింది.

Kajal: రసాయనాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంగా కాజల్ అగర్వాల్.. ది ఇండియా స్టోరీ

Kajal: రసాయనాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంగా కాజల్ అగర్వాల్.. ది ఇండియా స్టోరీకాజల్ అగర్వాల్ మరియు శ్రేయాస్ తల్పడే నటించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రం జూలై 24, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్బంగా చిత్ర టీమ్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. చెట్టన్ డి.కె. దర్శకత్వంలో, సాగర్ బి. షిండే నిర్మించి, రచించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రాన్ని జీ స్టూడియోస్, ఎంఐజి ప్రొడక్షన్ & స్టూడియోస్ సహకారంతో సమర్పిస్తోంది.

Watch More Videos

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com