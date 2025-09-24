Dantewada: దంతెవాడ 71మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారు
ఛత్తీస్గఢ్లోని దంతేవాడ జిల్లాలో బుధవారం 71మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. 21 మంది మహిళలు సహా నక్సలైట్లు సీనియర్ పోలీసు, సీఆర్పీపీఎఫ్ అధికారుల ముందు లొంగిపోయారని, మావోయిస్టు భావజాలం పట్ల నిరాశ చెందారని దంతేవాడ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ గౌరవ్ రాయ్ తెలిపారు.
లొంగిపోయిన కార్యకర్తలలో 17 ఏళ్ల బాలుడు, 16-17 ఏళ్ల వయస్సు గల ఇద్దరు మైనర్ బాలికలు కూడా ఉన్నారు. బస్తర్ రేంజ్ పోలీసులు ప్రారంభించిన లోన్ వర్రాటు, పూనా మార్గెం పునరావాస కార్యక్రమాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త లొంగుబాటు, పునరావాస విధానం ద్వారా కూడా తాము ఆకట్టుకున్నామని నక్సలైట్లు తెలిపారు.
లొంగిపోయిన వారిలో బామన్ మడ్కం (30), మంకి అలియాస్ సమిలా మాండవి (20)లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.8 లక్షల రివార్డు, షమిలా అలియాస్ సోమ్లి కవాసి (25), గంగి అలియాస్ రోహ్ని బార్సే (25), దేవే అలియాస్ కవితా మాందవి (25), సంతోష్ మాండవి (30)లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5 లక్షల రివార్డు ప్రకటించినట్లు తెలిపారు.
ఇతరులలో, ఒక నక్సలైట్ కు రూ.3 లక్షలు, ఆరుగురు కేడర్లకు రూ.2 లక్షలు, తొమ్మిది మంది కేడర్లకు రూ.1 లక్ష, ఎనిమిది మంది కేడర్లకు రూ.50,000 చొప్పున రివార్డు ప్రకటించినట్లు గౌరవ్ రాయ్ తెలిపారు. బామన్, షమిలా, గంగి, దేవే భద్రతా సిబ్బందిపై అనేక దాడులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
మిగతా వారు తమ తమ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు తవ్వడం, చెట్లు నరికివేయడం, నక్సలైట్ బ్యానర్లు, పోస్టర్లు, కరపత్రాలను ఏర్పాటు చేయడంలో పాల్గొన్నారని గౌరవ్ రాయ్ చెప్పారు.