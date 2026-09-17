ప్రధాని మోడీ 76వ పుట్టినరోజు - 76 వంటకాలతో వినూత్నంగా శుభాకాంక్షలు
దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన 76వ పుట్టిన రోజు వేడుకలను సెప్టెంబరు 17వ తేదీ గురువారం జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తమిళనాడుకు చెందిన ఓ చెఫ్ తన అభిమానాన్ని ప్రత్యేకంగా చాటుకున్నారు. ప్రధాని మోడీకి 76 యేళ్లు నిండిన సందర్భంగా ఏకంగా 76 రకాలైన వంటకాలను సిద్ధం చేసి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
తమిళనాడులోని తిరునల్వేలికి చెందిన ప్రముఖ చెఫ్ సెల్వకుమార్ ఈ అరుదైన కానుకను సిద్ధం చేశారు. కేవలం వంటకాలతోనే ఆగకుండా, పుచ్చకాయలపై ప్రధాని మోడీ, ఆయన దివంగత తల్లి హీరాబెన్ మోడీ చిత్రాలను అందంగా చెక్కారు. ప్రధాని యువకుడిగా ఉన్నప్పటి చిత్రం, ప్రస్తుత రూపాన్ని కూడా పుచ్చకాయలపై ఆవిష్కరించి తన కళానైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు.
ఆరోగ్యకరమైన, సహజ సిద్ధమైన ఆహారాన్ని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో 'నో-కుక్' (వండకుండా చేసే) థీమ్ ఈ 76 రకాల వంటకాలను తయారు చేయడం విశేషం. వీటిలో 24 రకాల కూరగాయలు, పండ్లతో చేసిన సలాడ్లు, 26 రకాల మొలకెత్తిన పప్పులతో చేసిన సలాడ్లు, 14 రకాల దుంపలతో తయారుచేసిన సలాడ్లు ఉన్నాయి.
ఈ సందర్భంగా చెఫ్ సెల్వకుమార్ మాట్లాడుతూ, ప్రధాని మోడీపై తనకున్న అభిమానాన్ని చాటుకునేందుకే ఇలా చేశానని తెలిపారు. సహజసిద్ధమైన ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చని ప్రజలకు తెలియజేయడానికే ఈ 76 రకాల వంటకాలు సిద్ధం చేశానన్నారు. ప్రధాని ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటూ దేశానికి మరిన్ని సేవలు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షించారు.
కాగా, సెప్టెంబర్ 17న ప్రధాని మోడీ 76వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు నెల రోజుల పాటు 'సేవా సంకల్ప్ అభియాన్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సెల్వకుమార్ సిద్ధం చేసిన ఈ ప్రత్యేక వంటకాలు, పుచ్చకాయల చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి.