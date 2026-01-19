జమ్మూ కాశ్మీర్, కిష్త్వార్ జిల్లాలో ఎదురు కాల్పులు- ఎనిమిది మంది ఆర్మీ జవాన్లకు గాయం
జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కిష్త్వార్ జిల్లాలో ఆదివారం ఉగ్రవాదులతో జరిగిన కాల్పుల్లో ఎనిమిది మంది ఆర్మీ జవాన్లు గాయపడ్డారని ఒక అధికారి తెలిపారు. కిష్త్వార్లోని ఛత్రు ప్రాంతంలోని సోనార్ గ్రామంలో ఉగ్రవాదుల బృందం దాక్కున్నట్లు సమాచారం అందిన తర్వాత, సంయుక్త బలగాలు కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ (CASO) ప్రారంభించాయని అధికారులు తెలిపారు.
గాలింపు బృందాలలో ఒకటి, పాకిస్థాన్కు చెందిన జైష్-ఎ-మొహమ్మద్ (JeM) ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు విదేశీ ఉగ్రవాదుల బృందాన్ని గుర్తించిందని, వారు చుట్టుముట్టిన వలయాన్ని ఛేదించే ప్రయత్నంలో విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపి, కొన్ని గ్రెనేడ్లు కూడా విసిరారని అధికారులు తెలిపారు.
ఇంకా సైనికులు ఎదురుకాల్పులు జరిపారు. వలయాన్ని మరింత పటిష్టం చేయడానికి ఆర్మీ, సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ మరియు పోలీసుల నుండి అదనపు బలగాలను పంపారు. సాయంత్రం 5.40 గంటల వరకు ఇరుపక్షాల మధ్య కాల్పులు కొనసాగాయి.
ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది సైనికులు గాయపడ్డారు. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారిలో చాలా మంది గ్రెనేడ్ పేలుడులో శకలాల గాయాలకు గురయ్యారు. ఉగ్రవాదులను పట్టుకుని, మట్టుబెట్టడానికి భారీ గాలింపు చర్య కొనసాగుతోంది. ఆపరేషన్ను వేగవంతం చేయడానికి డ్రోన్లతో సహా అధునాతన నిఘా పరికరాలు,జాగిలాలను మోహరించారు.
ఈ ఏడాది జమ్మూ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలకు, ఉగ్రవాదులకు మధ్య ఇది మూడవ ఎన్కౌంటర్. జనవరి 7- 13 తేదీలలో కథువా జిల్లాలోని బిల్లవార్ ప్రాంతంలోని కహోగ్, నజోట్ అడవులలో ఎన్కౌంటర్లు జరిగాయి. గతేడాది డిసెంబర్ 15న ఉధంపూర్ జిల్లాలోని మజల్తా ప్రాంతంలోని సోన్ గ్రామంలో ఉగ్రవాదులతో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో ఒక పోలీసు అధికారి మరణించారు.