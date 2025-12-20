ఏనుగుల గుంపును ఢీకొన్న రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రైలు.. ఎనిమిది మృతి.. రైలు పట్టాలు తప్పాయ్
అస్సాంలోని హోజాయ్ జిల్లాలో సైరాంగ్-న్యూఢిల్లీ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఒక ఏనుగుల గుంపును ఢీకొనడంతో ఎనిమిది ఏనుగులు మరణించగా, మరొకటి గాయపడిందని ఒక అటవీ అధికారి తెలిపారు. ఈ ఘటనలో రైలుకు చెందిన ఐదు బోగీలు, ఇంజన్ పట్టాలు తప్పాయని, అయితే ప్రయాణికులకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వే (ఎన్ఎఫ్ఆర్) ప్రతినిధి తెలిపారు. శనివారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
న్యూఢిల్లీ వెళ్తున్న ఈ రైలు తెల్లవారుజామున 2.17 గంటల ప్రాంతంలో ప్రమాదానికి గురైందని ఆ ప్రతినిధి చెప్పారు. ఈ ఘటన హోజాయ్ జిల్లాలోని చాంగ్జురాయ్ ప్రాంతంలో జరిగిందని నాగావ్ డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ సుహాస్ కదమ్ పీటీఐకి తెలిపారు. కదమ్, ఇతర అటవీ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
ప్రభావితమైన జమునాముఖ్-కాంపూర్ సెక్షన్ గుండా వెళ్లాల్సిన రైళ్లను యూపీ లైన్ మీదుగా మళ్లించామని, పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. సైరాంగ్-న్యూఢిల్లీ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రైలు మిజోరంలోని సైరాంగ్ (ఐజ్వాల్ సమీపంలో) నుండి ఆనంద్ విహార్ టెర్మినల్ (ఢిల్లీ) వరకు నడుస్తుంది.