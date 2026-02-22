దేశంలో భారీ దాడులకు కుట్ర.. తమిళనాడులో ఉగ్రవాదుల అరెస్టు
దేశంలో భారీ దాడులకు ఉగ్రవాదులు ప్లాన్ చేశారు. ఈ దాడుల కుట్రను ఢిల్లీ పోలీసులు ఛేదించి, తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో కలిపి మొత్తం ఎనిమిది మంది ఉగ్రవాదులను అరెస్టు చేశారు. ఈ ఉగ్రవాదులు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉగ్రదాడులకు కుట్రపన్నిట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
పాకిస్థాన్ నిఘా సంస్థ ఐఎస్ఐతో పాటు, బంగ్లాదేశ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఉగ్రసంస్థలతో వీరికి సంబంధం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. అరెస్టు అయిన ఆరుగురిలో బంగ్లాదేశ్కు చెందిన వారు ఉన్నారని.. వారు నకిలీ ఆధార్ కార్డులను వాడుతున్నట్లు గుర్తించామన్నారు. పలు ఉగ్ర సంస్థల హ్యాండ్లర్లతో వీరు నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు తెలిపారు. అరెస్టు చేసిన వారిని మిజానూర్ రెహమాన్, మహమ్మద్ షబాత్, ఉమర్, మహమ్మద్ లిటాన్, మహమ్మద్ షాహిద్ మొహమ్మద్ ఉజ్జల్లుగా గుర్తించామన్నారు.
మరోవైపు బెంగాల్లోనూ ఉగ్రవాదులతో సంబంధం ఉన్న ఇద్దరు అనుమానితులను అరెస్టు చేశారు. విదేశీ హ్యాండ్లర్ల ఆదేశాల మేరకు వీరు దేశంలో భారీ స్థాయిలో ఉగ్రదాడులకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. వారి నుంచి 8 ఫోన్లు, 16 సిమ్కార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు.
ఫోన్లలోని డేటా ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టామన్నారు. ప్రజలను మతం పేరుతో రెచ్చగొట్టే విధంగా దిల్లీలోని బహిరంగ ప్రదేశాల్లో అతికించిన పోస్టర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్న క్రమంలో వీరిని గుర్తించామన్నారు. ఈ ఉగ్రముఠాతో సంబంధం ఉన్న మరికొందరి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోందన్నారు.