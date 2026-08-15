ప్రతి హృదయంలో వందేమాతరం ధ్వనిస్తోంది : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ
ప్రతి హృదయంలో వందేమాతరం ధ్వనిస్తోంది అంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. దేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఆయన శనివారం ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా వందేమాతరం గేయాన్ని పూర్తిగా ఈ వేడుల్లో ఆలపించారు.
జెండా ఎగురవేయడానికి ముందు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఢిల్లీలోని రాజ్ఘాట్ వద్ద మహాత్ముడికి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం ఎర్రకోట వద్ద గౌరవవందనం స్వీకరించి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ వేడుకలు ప్రారంభమైన సమయంలో వాయుసేన పూలవర్షం కురిపించింది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున మోడీ జెండా ఎగురవేయడం ఇది 13వసారి కావడం విశేషం.
జెండా ఎగురవేసిన అనంతరం ఆయన దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, 'ఈ రోజు మనమంతా 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకొంటున్నాం. ప్రతి హృదయంలో 'వందేమాతరం' ధ్వనిస్తోంది. ప్రతి ఇంట్లో త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడుతోంది. కొత్త తీర్మానాలతో సరికొత్త ఉత్సాహంతో దేశం ముందుకు సాగుతోంది. గతంలో ఐదు బలహీన దేశాల జాబితాలో ఉన్న భారత్.. 12 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారింది' అని మోడీ అన్నారు.