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పెన్షన్ డబ్బుల కోసం వెళ్లిన వృద్ధుడికి షాక్.. బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.759 కోట్లు
తనకు వచ్చే నెలవారీ పెన్షన్ డబ్బులు తెచ్చుకునేందుకు బ్యాంకుకు వెళ్లిన 82 యేళ్ల వృద్ధుడికి బ్యాంకు ఖాతాలో ఉన్న డబ్బులు చూసి షాక్కు గురయ్యాడు. అతని ఖాతాలో ఏకంగా రూ.759 కోట్లు ఉన్నట్టు బ్యాంకు అధికారులు చెప్పడంతో ఆయన విస్తుపోయాడు. పైగా, ఆయన కుమారుడు ఖాతాలోనూ ఇదే తరహాలో భారీ మొత్తం డబ్బులు ఉండటం గమనార్హం. ఈ విచిత్ర ఘటన బీహార్ రాష్ట్రంలోని ముజఫర్పూర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ముజఫర్పూర్కు చెందిన 82 ఏళ్ల కమేశ్వర్ మిశ్రా వృత్తిరీత్యా కవి. ఆయన గత ఆదివారం తన వృద్ధాప్య పెన్షన్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లారు. ఆయనతో పాటు వికలాంగుల పెన్షన్ తీసుకునేందుకు ఆయన కుమారుడు కూడా వెళ్లారు. పెన్షన్ డబ్బులు చేతికి అందిన తర్వాత మిశ్రా సరదాగా తన అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఆపరేటర్ బ్యాలెన్స్ చూపించగానే ఆయన కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి. ఆయన ఖాతాలో రూ.759,69,51,951 ఉన్నట్టు స్క్రీన్పై కనిపించింది. దీంతో ఆశ్చర్యపోయిన ఆయన, తన కుమారుడి అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కూడా చెక్ చేయమని కోరారు. అందులోనూ దాదాపు ఇంతే మొత్తంలో డబ్బు ఉన్నట్టు తేలింది. తండ్రీకొడుకుల ఖాతాల్లో కలిపి ఏకంగా రూ.1,500 కోట్లకు పైగా ఉండటంతో మిశ్రా కుటుంబంతో పాటు సీఎస్సీ ఆపరేటర్ కూడా షాక్కు గురయ్యాడు.
ఈ విషయంపై కమేశ్వర్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ, తన ఖాతాలోకి ఇంత భారీ మొత్తం ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావడం లేదని అన్నారు. ఇందులో ఏదైనా పొరపాటు జరిగి ఉంటుందని, సంబంధిత బ్యాంకు అధికారులు వెంటనే దీనిపై విచారణ జరిపి తప్పును సరిదిద్దాలని కోరారు. ఈ విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతోనే తాను బహిరంగంగా చెబుతున్నానని వివరించారు.
అయితే, ఈ ఘటనపై బ్యాంకు నుంచి ఇంతవరకు ఎలాంటి అధికారిక స్పందన రాలేదు. ప్రాథమికంగా ఇది సాంకేతిక లేదా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోని గ్లిచ్ వల్లే జరిగి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. అసలు కారణం తెలియాలంటే బ్యాంకు అధికారులు స్పందించాల్సి ఉంది. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో సాంకేతిక లోపం కారణంగానే ఇలా జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.
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