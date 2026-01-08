గురువారం, 8 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 8 జనవరి 2026 (19:05 IST)

భారతదేశంలోని 84 శాతం మంది నిపుణులు 2026లో ఉద్యోగం కోసం తాము సిద్ధంగా లేమని భావిస్తున్నారు

AI Jobs
భారతదేశంలో, 84 శాతం మంది నిపుణులు కొత్త ఉద్యోగాన్ని కనుగొనడానికి సిద్ధంగా లేమని భావిస్తున్నారు, అయితే 72 శాతం మంది 2026లో కొత్త ఉద్యోగ విధి కోసం చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. నియామక ప్రక్రియలో ఏఐ స్వీకరణ పెరుగుదల, నేటి ఉద్యోగాలకు నైపుణ్య అవసరాలు వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, పోటీతత్వం పెరుగుతున్నప్పటికీ ఎంపిక చేసిన ఉద్యోగ మార్కెట్ నేపథ్యంలో ఇది జరుగుతుంది.
 
ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ప్రొఫెషనల్ నెట్‌వర్క్ అయిన లింక్డ్ఇన్ విడుదల చేసిన కొత్త పరిశోధన ప్రకారం, చాలామంది నిపుణులు ఏఐ-ఆధారిత నియామక ప్రక్రియలో తాము చాలా కోల్పోతున్నట్లు భావిస్తున్నారు. 87% మంది పనిలో ఏఐని ఉపయోగించడం సౌకర్యంగా భావిస్తున్నప్పటికీ, నియామకంలో దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారనే దాని గురించి చాలామంది అనిశ్చితను భావిస్తున్నారు, 77% మంది ఈ ప్రక్రియలో చాలా దశలు ఉన్నాయని మరియు 66% మంది దీనిని ఎక్కువగా వ్యక్తిత్వం లేనిదిగా భావిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. రిక్రూటర్ ప్రతిస్పందన సమయం, ఫీడ్‌బ్యాక్ లేకపోవడం వల్ల వేచి ఉండటం మరింత కష్టమవుతుంది, అన్ని తరాలలోని నిపుణులు ఒకే రకమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి దరఖాస్తును ఎలా ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాలి(48% మంది అంగీకరిస్తున్నారు) అనేది తెలియక సతమతమవుతున్నారు. 
 
భారతీయ ఉద్యోగార్ధులకు ఏఐ ఉత్పాదకత సహాయకారి నుండి విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే సాధనంగా మారిందని పరిశోధన చూపిస్తుంది, 94% మంది దీనిని తమ ఉద్యోగ శోధనలో ఉపయోగించాలని యోచిస్తున్నారు. 66% మంది ఇది వారి ఇంటర్వ్యూ విశ్వాసాన్ని పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే కొత్త ఉద్యోగ విధిని కనుగొనడం కష్టతరంగా మారిందని దాదాపు 76% మంది ఉద్యోగార్ధులు చెబుతున్నారు. లింక్డ్ఇన్ డేటా ప్రకారం, 2022 ప్రారంభం నుండి భారతదేశంలో ఓపెన్ రోల్‌కు దరఖాస్తుదారులు రెట్టింపు కంటే ఎక్కువయ్యారు, దీని వలన పోటీ తీవ్రమైంది. చాలామంది సిద్ధంగా లేరని భావిస్తున్నారు. కేవలం ఉద్యోగార్ధులు మాత్రమే ఒత్తిడిని అనుభవించడం లేదు. దాదాపు 74% మంది భారతీయ రిక్రూటర్లు అర్హత కలిగిన ప్రతిభను కనుగొనడం గత సంవత్సరంలో కష్టతరంగా మారిందని అంటున్నారు.
 
ఈ సవాలు కెరీర్ మార్గాలను పునర్నిర్మిస్తోంది. జెన్ ఎక్స్ ఉద్యోగార్ధులలో దాదాపు మూడవ వంతు (32%) కొత్త విధులు లేదా ఉద్యోగాలను పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే జెన్ జి తరంలో 32% మంది వారి ప్రస్తుత పరిశ్రమ వెలుపల విధుల కోసం చూస్తున్నారు. అదే సమయంలో, ఎక్కువ మంది సాంప్రదాయ విధుల నుండి బయటపడి వ్యవస్థాపక రంగంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు, లింక్డ్ఇన్‌లో వ్యవస్థాపకులు సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది.
 
లింక్డ్ఇన్ కెరీర్ నిపుణులు, లింక్డ్ఇన్ ఇండియా న్యూస్ సీనియర్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్ నీరజిత బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, భారతదేశ ఉద్యోగ మార్కెట్‌లో కెరీర్‌లను ఎలా నిర్మించుకుంటారు. ప్రతిభను ఎలా మూల్యాంకనం చేస్తారు అనే ప్రక్రియలో కృత్రిమ మేధస్సు ఇప్పుడు ఒక ప్రాథమిక భాగంగా మారింది. నిపుణులకు ఇప్పుడు అత్యంత అవసరమైనది ఏమిటంటే, వారి నైపుణ్యాలు అవకాశంగా ఎలా మారుతాయో, నియామక నిర్ణయాలు వాస్తవానికి ఎలా తీసుకోబడుతున్నాయో స్పష్టమైన అవగాహన. సరిగ్గా ఉపయోగించినప్పుడు, ఏఐ సాధనాలు ప్రజలు తమకు సరైన ఉద్యోగ విధులను గుర్తించడంలో, ఉద్దేశపూర్వకంగా సిద్ధమవడంలో, అత్యంత ముఖ్యమైన విషయాలపై తమ అభ్యాసాన్ని కేంద్రీకరించడంలో సహాయపడటం ద్వారా ఆ అంతరాన్ని పూరించగలవు. అక్కడే లింక్డ్‌ఇన్ ఉద్యోగార్థులకు, నియామకం చేసుకునేవారికి సరైన సమయంలో కలవడానికి సహాయపడుతుంది అని అన్నారు. 
 
పోటీ తీవ్రతరం కావడంతో, లింక్డ్ఇన్ జాబ్స్ ఆన్ ది రైజ్ ఇప్పుడు ఏ ఉగ్యోగ విధులకు డిమాండ్ పెరుగుతుందో చూపిస్తుంది. ఉద్యోగార్థులు 2026కి బాగా సిద్ధంగా ఉన్నారని భావించడంలో సహాయపడటానికి, లింక్డ్ఇన్ యొక్క ఇండియా జాబ్స్ ఆన్ ది రైజ్ నివేదిక గత 3 సంవత్సరాలలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉద్యోగ విధులను హైలైట్ చేసింది. ఈ సంవత్సరం జాబితాలో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్, ఏఐ ఇంజనీర్, సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు, ఏఐ మరియు టెక్ ప్రతిభకు నిరంతర డిమాండ్‌ కనిపిస్తోంది. స్వచ్ఛమైన సాంకేతికతకు మించి, ఈ ర్యాంకింగ్‌లు అమ్మకాలు మరియు బ్రాండ్ వ్యూహం, సైబర్ భద్రత మరియు సలహా విధులలో ఆరోగ్యకరమైన డిమాండ్‌ను సైతం చూపుతున్నాయి. అదే సమయంలో, పశువైద్యులు, సోలార్ కన్సల్టెంట్ మరియు బిహేవియరల్ థెరపిస్ట్ వంటి ఉద్యోగాలకు కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
 
లింక్డ్ఇన్ యొక్క ఏఐ సాధనాలు ఉద్యోగ శోధన మరియు విధుల సరిపోలికను ఎలా మెరుగుపరుస్తున్నాయి
లింక్డ్ఇన్ ఏఐ -ఆధారిత ఉద్యోగ శోధనతో సహా విస్తృత శ్రేణి ఏఐ సాధనాలను కూడా అందిస్తుంది, ఇది సభ్యులు వారి స్వంత మాటలలో ఉద్యోగాల కోసం శోధించడానికి మరియు వారు ఎప్పుడూ చూడాలని అనుకోని ఉద్యోగాలను కనుగొనడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ సాధనం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, స్పానిష్ మరియు పోర్చుగీస్ భాషలలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1.3 మిలియన్లకు పైగా సభ్యులు ఇప్పటికే ప్రతిరోజూ దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు మరియు 25 మిలియన్లకు పైగా వారపు శోధనలు కొత్త ఉద్యోగ శోధన అనుభవం ద్వారా శక్తిని పొందుతున్నాయి. మీరు సంబంధిత ఉద్యోగ విధులను కనుగొన్న తర్వాత, మీ నైపుణ్యాలు మరియు అర్హతలతో ఏ ఉద్యోగ విధులు సరిపోతాయో చూడటానికి మీరు లింక్డ్ఇన్ యొక్క ఉద్యోగ సరిపోలిక లక్షణాన్ని ఉపయోగించవచ్చు, తద్వారా మీరు మీకు సరిపోయే మరియు ఆ విధికి ఎంపికయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్న అవకాశాలకు దరఖాస్తు చేయడంపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.
 
ఉద్యోగ శోధనలో వ్యక్తులకు సహాయం చేయడానికి లింక్డ్ఇన్ కెరీర్ నిపుణుల చిట్కాలు
మీ ఉద్యోగ శోధనను నమ్మకంగా నావిగేట్ చేయడానికి చర్యలు తీసుకోండి: కార్యాచరణ సలహా, మా సాధనాలను ఉపయోగించడం కోసం చిట్కాలు, ఉచిత కోర్సులకు చేరుకునేందుకు అవకాశాలు  మరియు మరిన్నింటి కోసం linkedin/jobsearchguideకి వెళ్లండి.
 
ఈ క్షణాన్ని చేరుకోండి: ఉద్యోగ మార్కెట్ వేగంగా మారుతోంది, కాబట్టి సిద్ధంగా ఉండటం మరియు చర్య తీసుకోవడం ముఖ్యం. మీ పరిశ్రమలోని ట్రెండ్‌లను చూడటం మరియు మీ తదుపరి పాత్రలో మీరు ఏమి కోరుకుంటున్నారో ఆలోచించడం ద్వారా ప్రారంభించండి. మీరు అక్కడికి చేరుకోవడానికి సహాయపడే నైపుణ్యాలను గుర్తించండి మరియు వేగం మరియు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి ఈరోజే కొన్ని నిర్దిష్ట చర్యలు తీసుకోండి.
 
మీ ఉద్యోగ శోధనలో ఏఐ తో సౌకర్యవంతంగా ఉండండి: ఉద్యోగాలను కనుగొనడం నుండి రిక్రూటర్‌లచే ముందస్తుగా పరీక్షించబడటం మరియు ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధం కావడం వరకు, ఉద్యోగ శోధనలోని దాదాపు ప్రతి భాగాన్ని ఏఐ రూపొందిస్తోంది. చిన్నగా ప్రారంభించడం ముఖ్యం. సరైన వుద్యోగం కోసం మీ శోధనను వేగవంతం చేయడంలో సహాయపడటానికి లింక్డ్‌ఇన్ యొక్క ఉద్యోగ సరిపోలిక సాధనాన్ని అన్వేషించడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు?
 
మీ ప్రొఫైల్‌ను తాజాగా ఉంచండి: యజమానులు తరచుగా మొదట చూసేది మీ ప్రొఫైల్. మీ నైపుణ్యాలు మరియు అనుభవం తాజాగా ఉన్నాయని మరియు స్పష్టంగా హైలైట్ చేయబడిందని నిర్ధారించుకోండి మరియు నమ్మకాన్ని పెంచుకోవడంలో సహాయపడటానికి కార్యాలయం మరియు గుర్తింపు వంటి సమాచారాన్ని ధృవీకరించండి- ఇది పోటీ నుండి మిమ్మల్ని మీరు వేరు చేయడంలో కీలకం అవుతుంది.
 
మీ టాప్ ఛాయిస్ ఉద్యోగాన్ని గుర్తించండి: మీరు ప్రీమియం సబ్‌స్క్రైబర్ అయితే, రిక్రూటర్లు పోస్ట్ చేసిన ఉద్యోగంపై మీకు బలమైన ఆసక్తి ఉందని సూచించడానికి ఈజీ అప్లై ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు ఆ ఉద్యోగాన్ని టాప్ ఛాయిస్‌గా గుర్తించండి. టాప్ ఛాయిస్‌ని ఎంచుకోవడం వల్ల రిక్రూటర్ సందేశాన్ని స్వీకరించే అవకాశం 43% పెరుగుతుంది.
 
మీ నెట్‌వర్క్‌పై ఆధారపడండి: మీ నెట్‌వర్క్ ఒక శక్తివంతమైన వనరు. పోస్ట్‌లతో నిమగ్నమవ్వడం, వ్యాఖ్యానించడం లేదా నేరుగా సంప్రదించడం వల్ల మద్దతు లభిస్తుంది, అవకాశాలు పెరుగుతాయి. మీరు ఊహించని విధంగా తలుపులు తెరువబడతాయి. మీ నెట్‌వర్క్ సామర్థ్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటానికి సాధారణ భాషలో వ్యక్తుల కోసం శోధించడం ద్వారా లింక్డ్ఇన్ యొక్క కొత్త ఏఐ -ఆధారిత వ్యక్తుల శోధనను ప్రయత్నించండి.
 
కొత్త అవకాశాలను కనుగొనండి: కీలక నైపుణ్యాలు, నియామక హాట్‌స్పాట్‌లు, అభ్యాస వనరులు, ఓపెన్ రోల్స్‌కు లింక్‌లు మరియు మరిన్నింటితో సహా నిపుణులు తమ తదుపరి వుద్యోగం పొందడంలో సహాయపడే కార్యాచరణ పరిజ్ఞానంతో లింక్డ్ఇన్ యొక్క జాబ్స్ ఆన్ ది రైజ్‌లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉద్యోగ విధులను అన్వేషించండి.

Samantha : మా ఇంటి బంగారంలో సమంత.. అంతా రాజ్ నిడిమోరు చేస్తున్నారా?

Samantha : మా ఇంటి బంగారంలో సమంత.. అంతా రాజ్ నిడిమోరు చేస్తున్నారా?స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల, ఆమె కొంతకాలం పాటు నటనకు దూరంగా ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె కొత్త ఉత్సాహంతో వెండితెరపైకి తిరిగి రావడానికి పూర్తిగా సిద్ధమైంది. గత సంవత్సరం సమంత తన తొలి నిర్మాణ సంస్థలో నిర్మించిన శుభం చిత్రంలో కనిపించినప్పటికీ, అది కేవలం అతిథి పాత్ర మాత్రమే, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్ర కాదు. ఈ కారణంగా, సమంతను మళ్లీ ప్రధాన పాత్రలో చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Srivishnu: జాతకాలను జీవితానికి మిళితం చేస్తూ.. దేఖో విష్ణు విన్యాసం సాంగ్ ఆవిష్కరణ

Srivishnu: జాతకాలను జీవితానికి మిళితం చేస్తూ.. దేఖో విష్ణు విన్యాసం సాంగ్ ఆవిష్కరణశ్రీ విష్ణు హీరోగా విష్ణు విన్యాసం చిత్రంతో అలరించబోతున్నారు. యదునాథ్ మారుతి రావు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని హేమ, షాలిని సమర్పిస్తున్నారు, సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు జి, రామచారి ఎం సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్‌కు మంచి స్పందన లభించింది.

ఫూలే సినిమా సేవా స్ఫూర్తి కలిగిస్తుంది : నిర్మాత పొన్నం రవిచంద్ర

ఫూలే సినిమా సేవా స్ఫూర్తి కలిగిస్తుంది : నిర్మాత పొన్నం రవిచంద్రభారత సామాజిక సంస్కర్తలు మహాత్మ పూలే, సావిత్రీబాయి పూలే జీవిత కథా ఆధారంగా తెరకెక్కిన సినిమా ఫూలే. ప్రతీక్ గాంధీ, పత్రలేఖ పాల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అనంత్ మహదేవన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా హిందీలో నవంబర్ లో విడుదలై విజయం సాధించింది. ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ పొన్నం రవిచంద్ర "ఫూలే" చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు.

Havish: రాజాసాబ్ థియేటర్లలో హవిష్ చిత్రం నేను రెడీ ఎక్స్‌క్లూజివ్ టీజర్ ప్రదర్శన

Havish: రాజాసాబ్ థియేటర్లలో హవిష్ చిత్రం నేను రెడీ ఎక్స్‌క్లూజివ్ టీజర్ ప్రదర్శనఈ సినిమా టీజర్‌కు సంబంధించి చిత్ర బృందం ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్‌ను రివిల్ చేసింది. రేపు (జనవరి 9వ తేదీ) రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్' ప్రదర్శిస్తున్న అన్ని థియేటర్లలో ఈ టీజర్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించనున్నారు. సంక్రాంతి బరిలో ఉన్న ఈ పెద్ద సినిమాతో పాటు టీజర్ విడుదల కావడం వల్ల మ్యాసీవ్ రీచ్ లభించనుంది. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో కూడా త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నారు.

Yash: టాక్సిక్ టీజర్ లో శ‌శ్మానంలో గ‌న్స్‌తో మాఫియా పై యశ్ ఫైరింగ్

Yash: టాక్సిక్ టీజర్ లో శ‌శ్మానంలో గ‌న్స్‌తో మాఫియా పై యశ్ ఫైరింగ్రాకింగ్ స్టార్ యశ్ పుట్టినరోజును సందర్భంగా ఆయ‌న హీరోగా న‌టిస్తోన్న లేటెస్ట్ పాన్ ఇండియా మూవీ ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ నుంచి ఆయ‌న సినిమాలో చేస్తోన్న‌ క్యారెక్టర్ ఇంట్రో టీజర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఈ టీజర్‌తో యష్ నటించిన రాయ పాత్ర ప‌వ‌ర్‌ఫుల్‌గా, బోల్డ్‌గా ఉంది. ఫ‌స్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించేలా ఈ టీజర్‌ను రూపొందించారు.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్రనూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్‌గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది.
