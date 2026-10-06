చిక్కుల్లో తమిళనాడు యూట్యూబర్ - 89 యేళ్ల వృద్ధుడి చీటింగ్ కేసు
తమిళనాడు రాష్ట్రం కన్నియాకుమారి జిల్లా నాగర్ కోయిల్కు చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ మధుమిత చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆమెపై 89 యేళ్ల వృద్ధుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆమెపై చీటింగ్ కేసు నమోదైంది. తన మెడలోని ఐదు సవర్ల బంగారు గొలుసును చోరీ చేసి, అడిగితే బెదిరించారంటూ వృద్ధుడు చేసిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ చోరీ ఘటన రెండేళ్ల క్రితం జరిగడం గమనార్హం.
తిరునెల్వేలి జిల్లా కేటీసీ నగర్కు చెందిన భవన నిర్మాణ కాంట్రాక్టర్ పేచ్చిముత్తు (89)కు నాగర్ కోవిల్కు చెందిన యూట్యూబర్ మధుమితతో పరిచయం ఉంది. 2022లో ఒకరోజు ఆమె ఆయన వాహనంలో ప్రయాణించింది. పేచ్చిముత్తు ఆమెను బస్ స్టాప్లో దింపి ఇంటికి వెళ్లారు. ఇంటికి వెళ్లాక తన మెడలోని ఐదు సవర్ల గొలుసు కనిపించకపోవడంతో ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది. వెంటనే మధుమితకు ఫోన్ చేసి గొలుసు గురించి అడగ్గా, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే పరువు తీస్తానంటూ ఆమె తనను బెదిరించినట్లు పేచ్చిముత్తు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ఈ ఘటనపై ఆయన ఇటీవల రాజాక్కమంగళం పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే, సంఘటన జరిగిన ప్రదేశం తిరునెల్వేలి పోలీసుల పరిధిలోకి రావడంతో కేసును అక్కడికి బదిలీ చేశారు. యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో బంగారం, నగదుతో రీల్స్ చేస్తూ మధుమిత పాప్యులర్ అయింది.
కాగా, ఆమె ఇంట్లో 118 సవర్ల బంగారం చోరీకి గురైన ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. ఆ కేసులో పోలీసులు నలుగురిని అరెస్టు చేసి 98 సవర్ల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరోవైపు, ఆమె ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఆదాయపన్ను శాఖ కూడా దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఈ పరిణామాల మధ్య పాత ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పుడు కేసు నమోదు కావడంతో పోలీసులు విచారణ ముమ్మరం చేశారు.