నాసిక్లో ఘోర విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన తొమ్మిది మంది మృతి
మహారాష్ట్ర నాసిక్లో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన తొమ్మిది మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. దిండోరి తాలూకాకు చెందిన దర్గోడే కుటుంబం శివాజీనగర్లోని రాజే బాంక్వెట్ హాల్లో జరిగిన వడ్జే క్లాసెస్ సమావేశానికి హాజరైంది. శుక్రవారం రాత్రి కార్యక్రమం ముగించుకుని మారుతి ఎక్స్ఎల్ కారులో తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరారు.
ఈ క్రమంలో డ్రైవర్ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో కారు రోడ్డు పక్కన నీటితో నిండి ఉన్న బావిలోకి దూసుకెళ్లింది. బావి నీటితో నిండి ఉండటంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. రెండు క్రేన్ల సహాయంతో అర్ధరాత్రి సమయంలో కారును బయటకు తీశారు. ఈ ఆపరేషన్లో 8 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. గల్లంతైన ఓ బాలిక కోసం ప్రత్యేకంగా గాలించగా, ఆమె మృతదేహం కూడా లభ్యమైంది.