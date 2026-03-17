మంగళవారం, 17 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 17 మార్చి 2026 (17:11 IST)

దేశంలో గ్యాస్ కొరత - ఎల్పీజీ సిలిండర్లను దొంగిలించి పోలీసులు.. ఎక్కడ?

gas cylinders
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్దం సాగుతోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలంగా ఉండే జల మార్గమైన హర్ముజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. ఈ కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. అదేసమయంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల లభ్యతపై దేశ ప్రజల్లో ఆందోళన నానాటికీ పెరిగిపోతోంది 
 
ఈ పరిస్థితుల్లో కొందరు పోలీసులు ఏకంగా 43 ఎల్పీజీ సిలిండర్లను చోరీ చేశారు. అగ్నిప్రమాద మంటలను ఆర్పివేసేందుకు వెళ్లి ఈ పాడు పనికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో తొమ్మిది మంది పోలీసులపై ఉన్నతాధికారులు సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. ఈ ఘటన జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. 
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, జార్ఖండ్‌లోని పలాము జిల్లాలోని ఓ భవనంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించినట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీన్ని దర్యాప్తు చేసేందుకు 9 మంది పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు. భవనం బేస్‌మెంట్‌లో 61 ఎల్‌పీజీ సిలిండర్లను అక్రమంగా నిల్వ ఉంచారని.. వాటిలో ఒకటి పేలడంతో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించిందని వారు గుర్తించి వివరాలు నమోదు చేసుకొన్నారు. 
 
అనంతరం అక్కడే ఇద్దరు సిబ్బందిని పర్యవేక్షణ కోసం ఉంచారు. అయితే పేలుడు ధాటికి భవనం వెనక గోడ కూలిపోగా.. అందులో నుంచి లోపలికి ప్రవేశించిన దుండగులు 43 ఎల్పీజీ సిలిండర్లను ఎత్తుకెళ్లారు. దీనిని అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది గుర్తించకపోవడంతో ఉన్నతాధికారులు వారిపై చర్యలు చేపట్టారు.  
 
దర్యాప్తునకు వెళ్లిన తొమ్మిది మంది పోలీసులను సస్పెండ్‌ చేసినట్లు ఎస్‌డీపీఓ రాజీవ్ రంజన్ తెలిపారు. విధి నిర్వహణ సమయంలో వారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినందువల్లే దొంగతనం జరిగిందని.. అందుకే తమ సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. గ్యాస్‌ ఏజెన్సీని నడుపుతూ నివాసంలో సిలిండర్లను అక్రమంగా నిల్వ ఉంచినందుకు ఆ భవనం యజమాని అజయ్ సాహుపై కేసు నమోదు చేశామన్నారు. 

రేణూ దేశాయ్‌కి సోషల్ మీడియాలో వేధింపులు: ఇద్దరు అరెస్ట్టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రేణూ దేశాయ్‌కి సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది వేధిస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. వీరిపై ఆమె సైబరాబాదు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. ముఖ్యంగా వీధికుక్కల విషయంపై రేణూ దేశాయ్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన దగ్గర్నుంచి ఆమెపై కొందరు అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ వస్తున్నారు. వీరికి రేణూ వార్నింగుకి కూడా ఇచ్చింది. కానీ వారు తమ ప్రవర్తనను మార్చుకోలేదు. దీనితో ఆమె సైబరాబాదు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. సోషల్ మీడియాలో వారి ఖాతాలను ట్రేస్ చేసి వారిని అరెస్ట్ చేసారు పోలీసులు. మరోవైపు యాంకర్ అనసూయ కూడా తనను ట్రోల్ చేస్తున్నవారిపై ఫిర్యాదు చేసారు.

విడాకులు, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, కౌంటింగ్, త్రిష పుట్టినరోజు.. విజయ్‌కి కలిసొస్తుందా?తమిళ స్టార్ దళపతి విజయ్‌కు సంబంధించిన పలు కీలకమైన తేదీలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ తేదీలు కేవలం యాదృచ్ఛికమా లేక దీని వెనుక మరేదైనా ఉందా అని చాలామంది యూజర్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాబోయే కొద్ది వారాల్లో అనేక కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఇందులో ఒకటి విజయ్ విడాకుల విచారణ, అలాగే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, ఓట్ల లెక్కింపు తేదీ, నటి త్రిష కృష్ణన్ పుట్టినరోజు. ఆన్‌లైన్‌లో ప్రచారంలో ఉన్న వివరాల్లోకి వెళితే, విజయ్ ఆయన భార్య సంగీత మధ్య ఉన్న విడాకుల కేసుకు సంబంధించిన కోర్టు విచారణ ఏప్రిల్ 20న జరగనుంది.

విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదల కానుంది.

Ragini Dwivedi: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా పోలీస్ కంప్లైంట్ టీజర్ విడుదలసౌతిండియా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు యాక్షన్, కామెడీ, హారర్ థ్రిల్లర్ క‌ల‌గ‌లిపిన సినిమాను తీసుకురాబోతున్నారు దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి. వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్, నవీన్ చంద్ర, రాగిణి ద్వివేది, కృష్ణ సాయి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'పోలీస్ కంప్లైంట్' కన్నడ వెర్షన్ టీజర్‌ను బెంగళూరులో సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమం చిత్రబృందం, అతిథుల సందడితో హర్షాతిరేకంగా జరిగింది.

రాకాస‌ హ‌క్కుల‌ను సొంతం చేసుకున్న శ్రీ లక్ష్మీ న‌ర‌సింహ మూవీ మేక‌ర్స్‌ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ కానున్న ఫ్యాన్సీ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ 'రాకాస‌'పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రారంభం నుంచి వైవిధ్యమైన కంటెంట్, ప్రమోషనల్ ప్లానింగ్‌తో ఈ సినిమా అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు ముందే జ‌రిగిన థియేట్రిక‌ల్ బిజినెస్ డీల్ ఇందుకు ఉదాహ‌ర‌ణ‌. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌, తెలంగాణల్లో ఈ సినిమా థియేట్రిల్ రైట్స్‌ను శ్రీ ల‌క్ష్మి న‌ర‌సింహ మూవీ మేక‌ర్స్ భారీ మొత్తానికి సొంతం చేసుకున్నారు.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
