దేశంలో గ్యాస్ కొరత - ఎల్పీజీ సిలిండర్లను దొంగిలించి పోలీసులు.. ఎక్కడ?
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్దం సాగుతోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలంగా ఉండే జల మార్గమైన హర్ముజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. ఈ కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. అదేసమయంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల లభ్యతపై దేశ ప్రజల్లో ఆందోళన నానాటికీ పెరిగిపోతోంది
ఈ పరిస్థితుల్లో కొందరు పోలీసులు ఏకంగా 43 ఎల్పీజీ సిలిండర్లను చోరీ చేశారు. అగ్నిప్రమాద మంటలను ఆర్పివేసేందుకు వెళ్లి ఈ పాడు పనికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో తొమ్మిది మంది పోలీసులపై ఉన్నతాధికారులు సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. ఈ ఘటన జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, జార్ఖండ్లోని పలాము జిల్లాలోని ఓ భవనంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించినట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీన్ని దర్యాప్తు చేసేందుకు 9 మంది పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు. భవనం బేస్మెంట్లో 61 ఎల్పీజీ సిలిండర్లను అక్రమంగా నిల్వ ఉంచారని.. వాటిలో ఒకటి పేలడంతో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించిందని వారు గుర్తించి వివరాలు నమోదు చేసుకొన్నారు.
అనంతరం అక్కడే ఇద్దరు సిబ్బందిని పర్యవేక్షణ కోసం ఉంచారు. అయితే పేలుడు ధాటికి భవనం వెనక గోడ కూలిపోగా.. అందులో నుంచి లోపలికి ప్రవేశించిన దుండగులు 43 ఎల్పీజీ సిలిండర్లను ఎత్తుకెళ్లారు. దీనిని అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది గుర్తించకపోవడంతో ఉన్నతాధికారులు వారిపై చర్యలు చేపట్టారు.
దర్యాప్తునకు వెళ్లిన తొమ్మిది మంది పోలీసులను సస్పెండ్ చేసినట్లు ఎస్డీపీఓ రాజీవ్ రంజన్ తెలిపారు. విధి నిర్వహణ సమయంలో వారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినందువల్లే దొంగతనం జరిగిందని.. అందుకే తమ సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. గ్యాస్ ఏజెన్సీని నడుపుతూ నివాసంలో సిలిండర్లను అక్రమంగా నిల్వ ఉంచినందుకు ఆ భవనం యజమాని అజయ్ సాహుపై కేసు నమోదు చేశామన్నారు.