9 ఏళ్ల బాలికకు క్లాసులోనే కార్డియక్ అరెస్ట్, కుప్పకూలి మృతి, వీడియో
9 ఏళ్ల చిన్నారి తరగతి గదిలోనే గుండెపోటుతో కుప్పకూలి మరణించిన విషాదకర ఘటన ఢిల్లీ మయూర్ విహార్ లోని ఓ పాఠశాలలో జరిగింది. సీసీటీవీ కెమేరాలో రికార్డయిన దృశ్యాల్లో... బాలిక నడుచుకుంటూ వచ్చి ఉపాధ్యాయురాలికి ఎదురుగా నిలబడింది. అంతలోనే ఏదో అస్వస్థతకు గురవుతున్నట్లు కనిపించింది.
అప్పటికప్పుడే వున్నట్లుండి హఠాత్తుగా బిగుసుపోయి నేలమీద ముందుకు పడిపోయింది. వెంటనే టీచర్ స్పందించి చిన్నారిని పట్టుకుని బెంచీపై కూర్చోబెట్టే ప్రయత్నం చేసారు. ఐనా ఆ బాలిక కూర్చోలేకపోయింది. వెంటనే సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు ఆమె మృతి చెందినట్లు ధృవీకరించారు. బాలిక గుండెపోటుతో చనిపోయినట్లు వైద్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేసారు.
9ఏళ్ల చిన్నారికి కార్డియాక్ అరెస్ట్ క్లాస్ లోనే కుప్పకూలి 9 ఏళ్ల చిన్నారి మృతి ఢిల్లీ మయూర్ విహార్లోని ఓ స్కూల్లో విషాదం మూడో తరగతి చదువుతున్న 9 ఏళ్ల చిన్నారి క్లాస్లోకి రాగానే కుప్పకూలిన బాలిక ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే చిన్నారి మృతి కార్డియాక్ అరెస్ట్తో చనిపోయినట్టు అనుమానం https://t.co/tBVcMTVtqf— V6 News (@V6News) November 4, 2026