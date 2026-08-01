12 ఏళ్ల పాటు కలిసి వున్న జంట.. 12 నిమిషాల్లో విడిపోయారా.. ఏం జరిగింది.. వీడియో
ఇండోర్కు చెందిన ఒక జంట, 12 ఏళ్ల పాటు కలిసి ఉన్న తర్వాత, కేవలం 12 నిమిషాల సంభాషణతో తమ బంధానికి స్వస్తి పలికినట్లు సమాచారం. దశాబ్దానికి పైగా సాగిన జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాలు, అనుభవాలు ఇంత తక్కువ సమయంలో ఎలా ముగిసిపోతాయో అని చాలామంది ఆశ్చర్యపోతుండటంతో ఈ విషయం ఆన్లైన్లో వైరల్ అయ్యింది.
couple fight
ఈ విడిపోవడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు స్పష్టంగా తెలియకపోయినప్పటికీ, ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారితీసింది.
ఏ బంధమూ నిజంగా 12 నిమిషాల్లో ముగిసిపోదని కొందరు భావిస్తున్నారు. ఆ చివరి సంభాషణ అనేది తరచుగా నెలలు లేదా సంవత్సరాలుగా పేరుకుపోయిన సమస్యల పర్యవసానం మాత్రమేనని నెటిజన్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొందరు ఆ జంట పట్ల సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
జీవితం ఎంత వేగంగా మారుతుందో చెప్పడానికి ఇది ఒక హృదయ విదారక ఉదాహరణ అని నెటిజన్లు పేర్కొన్నారు. అయితే ఇండోర్ వీధుల్లో తన భాగస్వామి మరొక వ్యక్తితో పట్టుబడటంతో, 12 ఏళ్ల బంధం విషాదకరంగా ముగిసిందని తెలుస్తోంది.