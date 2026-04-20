ఇన్స్టా రీల్స్ పరిచయం.. 40 ఏళ్ల వితంతువుతో 21 ఏళ్ల వ్యక్తి ప్రేమాయణం.. పెళ్లి..
ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, చాటింగ్ ద్వారా ఆగ్రాకు చెందిన 40ఏళ్ల వితంతువుతో 21 ఏళ్ల యువకుడు పరిచయం పెంచుకున్నాడు. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ లివింగ్ టు గెదర్లో వున్నారు. మొదట స్నేహంగా, ఆపై ఆకర్షణ వీరి పరిచయం మారింది. ఒక రోజు ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా.. ఆమెతో కలిసి జీవించేందుకు ఇంటి నుంచి పారిపోయి వచ్చేశాడు. ఆపై ఆమెతో కలిసి జీవించడం ప్రారంభించాడు.
ఇంకా వారు కోర్టులో వివాహం కూడా చేసుకున్నారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత, అతని తల్లి ఆందోళనతో అతని కోసం వెతికి, ఆగ్రాలోని ఆమె ఇంట్లో అతన్ని కనుగొంది. ఈ ఘటనతో అతని కుటుంబం దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. అతన్ని తిరిగి ఇంటికి చేర్చుకోవడానికి నిరాకరించింది.
19 ఏళ్ల వయోభేదం కారణంగా కన్నకుమారుడిని ఆ కుటుంబం వదిలేసింది. ఒకే ఒక్క ఇన్స్టా రీల్ ఒక వ్యక్తిని ఎంత దూరం తీసుకెళ్లగలదో చెప్పడానికి ఇదొక ఉదాహరణ. సోషల్ మీడియా మనల్ని ఎంత సులభంగా అనుసంధానిస్తుందో... అంతే సులభంగా, అది కుటుంబాలపై, భవిష్యత్తులపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.