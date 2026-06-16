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పెళ్లై ముగ్గురు పిల్లలు.. యువకుడితో అఫైర్.. ప్రియుడితో భార్యకు పెళ్లి చేసిన భర్త (video)
బీహార్లో వింత సంఘటన చోటుచేసుకుంది. బీహార్లోని నలంద జిల్లా కత్వార్సల్పూర్లో అప్పటికే పెళ్లై ముగ్గురు పిల్లలున్న ఓ వివాహిత తనకుంటే 12 ఏళ్ల చిన్నోడైన యువకుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. కొంతకాలం నుంచి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఈ ఇద్దరు నడుపుతున్న ఎఫైర్ గురించి ఇటీవల గ్రామస్తులకు తెలిసింది.
Bihar Marriage
ఈ క్రమంలోనే మహిళను కలిసేందుకు యువకుడు ఆమె ఇంటికి వెళ్లగా.. రెడ్హ్యాండెడ్గా వాళ్లను పట్టుకున్నారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారించగా.. తామిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నామని, వివాహితను పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రియుడు చెప్పాడు.
తన భార్య ఎఫైర్ గురించి ఖంగుతిన్న భర్త.. ఆమెతో బంధం కొనసాగించలేనని చెప్పి, ప్రియుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేందుకు అంగీకరించాడు. దాంతో గ్రామస్తుల సమక్షంలో.. భర్త దగ్గరుండి మరీ భార్య, ఆమె ప్రియుడి వివాహాన్ని ఘనంగా జరిపించాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
A 36 year old woman was having an affair with a 24 year old woman.— Incognito (@Incognito_qfs) June 16, 2026
Husband of the woman caught them and then got them married. Love wins.... ????
The woman was very quick to put the garland but the man was so reluctant...I just find it funny ???? pic.twitter.com/cOTJLciaSm
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