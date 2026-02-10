సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడ
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగం. విపరీతమైన పని ఒత్తిడి. ఉదయాన్నే వెళ్లడం మాత్రమే తెలుసు. ఇంటికి ఎన్ని గంటలకు తిరిగి వస్తామో తెలియదు. డెడ్ లైన్లు. ఫైళ్లు పూర్తయ్యేవరకూ సీటుకి ఫెవికాల్ వేసుకుని కూర్చోవాల్సిందే. క్యాబిన్ నుంచి బాస్ అరుపులు, సీటు వెనుకే టీమ్ లీడర్ నిలబడి ఎప్పుడవుతుందంటూ ఐదు నిమిషాలకోసారి వచ్చి గుసగుసలు. ఈ పని ఒత్తిడి భరించేకంటే అడవిలోకి వెళ్లి ధ్యానం చేసుకోవడం బెస్ట్ అని ఇప్పుడు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ టెక్కీలు చెబుతున్న మాట.
కానీ లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తల్లిదండ్రులు చదివిస్తే ఉద్యోగం వదిలేసి ఇంటికి వస్తే ఏం చేయాలి? కాబట్టి ఎలాగో మనసు రాయి చేసుకుని దేహాన్ని ఓ విగ్రహంలా మార్చుకుని పనిచేయాల్సిందే. కానీ అలాంటి పని తనకు వద్దు అనుకున్నాడు ఓ టెక్కీ. వెంటనే లక్ష రూపాయలు జీతం వున్న ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి ర్యాపిడో ఆటో డ్రైవరుగా చేరాడు బెంగళూరుకి చెందిన రాకేష్ అనే వ్యక్తి. తొలుత బాగానే వున్నా ఆ తర్వాత కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ఓ స్టైల్ జీవితానికి అలవాటుపడ్డ అతడికి చుక్కలు కనిపించాయి.
ఇంట్లో వృద్ధురాలయిన తల్లి, పదేళ్లు దాటని చిన్న కూతురు. వీరిని చూసుకునేందుకు డబ్బు కావాలి. ఐతే ఆటో నడిపితే వచ్చే ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. ఐనా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్న అతడు ర్యాపిడో ఆటోనే నడుపుతూ క్రమంగా డబ్బులు పొదుపు చేసి డౌన్ పేమెంట్ కట్టి సొంతంగా ఆటో కొనుగోలు చేసాడు.
ప్రస్తుతం అతడికి రోజుకి 800 రూపాయల వరకూ ఆదాయం వస్తోంది. టెక్కీ జీతానికి దీనికి భారీ వ్యత్యాసం వున్నప్పటికీ ప్రస్తుత జీవితం ఎంతో హాయిగా వుందని అతడు చెబుతున్నాడు. తన జీవిత అనుభవాలను వీడియోల ద్వారా షేర్ చేస్తున్నాడు. ఇవి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.