వరుడి మెడలో దండ వేయబోతున్న ప్రేయసిని తుపాకీతో కాల్చిన ప్రియుడు, వీడియో వైరల్

groom-bride
పెళ్లి వేదికపై వధూవరులు ఉన్నారు. బ్యాండ్ మేళం శబ్దం ప్రతిధ్వనిస్తోంది. వధూవరులు దండలు మార్చుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంతలో, ఒక యువకుడు జనం నుండి ముందుకు తోసుకుంటూ వేదిక వద్దకు వచ్చి తుపాకీని తీసాడు. ఎవరూ ఊహంచనివిధంగా అతను వధువును కాల్చాడు. ఆమె అక్కడికక్కడే కుప్పకూలింది. ఈ సంఘటన బీహార్‌లోని బక్సర్‌లో జరిగింది. ఈ పరిణామంతో వివాహ వేడుక అంతా గందరగోళం నెలకొని కేకలు, ఆర్తనాదాలు వినిపించాయి.
 
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బల్లియా జిల్లాలోని సురేమాన్‌పూర్ నుండి వివాహ ఊరేగింపు వచ్చింది. రాత్రి 10:30 గంటల ప్రాంతంలో వధూవరుల దండలు మార్చుకునే వేడుక జరుగుతోంది. పొరుగున నివశించే దీన్‌బంధు అనే యువకుడు అకస్మాత్తుగా వధువు ఆర్తి కుమారిని కాల్చాడు. ఆమె నాభి దగ్గర కడుపులో బుల్లెట్ తగిలింది. వేదికపై నిలబడి ఉన్న వధువు కుప్పకూలిపోయింది. అక్కడున్నవారు స్పందించేలోపు, నిందితుడు అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. దీన్‌బంధును వధువు ప్రేమికుడు అని చెబుతున్నారు.
 
ఈ భయంకరమైన సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది, సంఘటన స్థలంలో ఉన్న గందరగోళాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. నిందితుడి తండ్రిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు. నిందితుడు గతంలో మద్యం కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవించాడు.
 
కాల్పుల్లో గాయపడిన వధువును బక్సర్‌లోని సదర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సదర్ ఆసుపత్రి వైద్యులు ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వెల్లడించారు. ఆమె పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా వుండటంతో తదుపరి చికిత్స కోసం వారణాసిలోని ట్రామా సెంటర్‌కు తరలించారు.

Vijay Deverakonda: రష్మిక మందన్నకు వారసత్వ గాజులిచ్చిన కోడలు

Vijay Deverakonda: రష్మిక మందన్నకు వారసత్వ గాజులిచ్చిన కోడలుటాలీవుడ్ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఫిబ్రవరి 26, 2026న వివాహం చేసుకోబోతున్నారని సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. తమ వివాహానికి ముందు వేడుకలను విరోష్ వివాహంగా అభివర్ణిస్తూ, ఉదయపూర్‌లో ఈ జంట ప్రారంభించారు. తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా, రాహుల్ రవీంద్రన్ సహా పలువురు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఇప్పటికే నగరానికి వస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

Kamal Hasan: కల్కి 2 లో కమల్ హాసన్, అమితాబ్ బచ్చన్ కలిసిన వేళ

Kamal Hasan: కల్కి 2 లో కమల్ హాసన్, అమితాబ్ బచ్చన్ కలిసిన వేళప్రభాస్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న కల్కి 2 షూటింగ్ ప్రారంభం అయిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా కమల్ హాసన్ మంగళవారంనాడు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని అమితాబ్ బచ్చన తన బ్లాగ్ లో పొటోలు పోస్ట్ చేసి పంచుకున్నారు. మొన్న అమితాబ్ పై ప్రత్యేక సన్నివేశాలు చిత్రీకరించారు. కాగా, నేడు ప్రభాస్ కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ పై కొన్ని వైవిధ్యమైన సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

PM Modi: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహం అందమైన కొత్త అధ్యాయం : ప్రధాని మోదీ

PM Modi: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహం అందమైన కొత్త అధ్యాయం : ప్రధాని మోదీఉదయపూర్‌లోని ఐటీసీ హోటల్స్ మెమెంటోస్‌ లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా వివాహం ఈనెల 26న అనగా రేపు శుక్రవారంనాడు జరుగుతుంది. తరుణ్ భాస్కర్, సందీప్ రెడ్డి వంగా, ఈషా రెడ్డితో సహా అనేక మంది సినీ ప్రముఖులతో పాటు ఎంపిక చేసిన రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరవుతారు.

Priyanka Mohan: తమిళనాడులోని ప్రియాంక మోహన్ కి దక్షిణ కొరియాకు కల నెరవేరిందా? లేదా?

Priyanka Mohan: తమిళనాడులోని ప్రియాంక మోహన్ కి దక్షిణ కొరియాకు కల నెరవేరిందా? లేదా?ప్రియాంక మోహన్, దక్షిణ కొరియా నటుడు పార్క్ హై-జిన్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం మేడ్ ఇన్ కొరియా. రా.కార్తిక్ రచించి దర్శకత్వం వహించారు. రైజ్ ఈస్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నిర్మాణం చేస్తోంది. తమిళనాడులోని ఒక చిన్న పట్టణానికి చెందిన శెన్బా కి దక్షిణ కొరియాకు వెళ్లాలని గొప్ప కల ఉంది. ఆ కల నిజమవుతున్న ప్రయాణాన్ని చూపించే ‘మేడ్ ఇన్ కొరియా’ చిత్రం మార్చి 12న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది.

Nani look: నాని ది ప్యారడైజ్ నుంచి అడ్రినలిన్ రష్ ఆయా షేర్ సాంగ్

Nani look: నాని ది ప్యారడైజ్ నుంచి అడ్రినలిన్ రష్ ఆయా షేర్ సాంగ్ఇప్పటికే హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ఆయా షేర్ ప్రోమో వైరల్ అయ్యింది, అంచనాలను భారీగా పెంచింది. ఇప్పుడు విడుదలైన ఫుల్ ట్రాక్ తో రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ అంచనాలని నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకెళ్ళాడు. ట్రైబల్ పర్కషన్‌తో పాటు గ్రిటీ ఎలక్ట్రానిక్ సౌండ్స్‌ను కలిపి, ప్రైమల్ ఎనర్జీతో నిండిన థండరస్ మ్యూజిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించాడు. సెలబ్రేషన్, అడ్రినలిన్ రెండింటి మేళవింపుగా ఈ పాట అదిరిపోయింది.

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. బరువు పెరగకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్యానికి చెక్ పెట్టవచ్చో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.. పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణం పీచు పదార్థం లేని ఆహారం తీసుకోవడమే. అందుకే కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి.. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు, పండ్లను ఎక్కువగా చేర్చుకోవాలి.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం. ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఔషధ గుణాలను కలిగి వున్న బొప్పాయిలో ఆపిల్, జామ, అరటి, అనాస లాంటి పండ్లలో కంటే కెరోటిన్ అనే పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా, మానవ శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో పోషకత్వాలూ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాగా పండిన బొప్పాయిలో కెరోటిన్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది కాబట్టే, వైద్యులు దీనిని ఆరోగ్య ఫలాల జాబితాలోకి చేర్చారు. బొప్పాయి తింటుంటే జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. చక్కెర శాతం తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఎంపిక. బొప్పాయి పండు తింటే స్థూలకాయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. బొప్పాయిలోని లైకోపీన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.
