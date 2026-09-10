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  4. A brother and sister reportedly got married in Karnataka’s Chikkaballapur
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (18:55 IST)

కలియుగంలో వింతలు.. విచిత్రాలు... అక్కాతమ్ముళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ఎక్కడ?

marriage
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (18:55 IST)
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కలియుగంలో వింతలు విచిత్రాలు జరిగిపోతున్నాయి. సమాజంలో ఎలాంటి విషయాలు జరుగుతున్నాయంటే.. కుటుంబ వ్యవస్థ కారణంగా, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నాయి. మరోవైపు వావి వరుసలు లేకుండా పోతున్నాయి. తాజాగా కర్ణాటకలో చోటుచేసుకున్న ఒక విపరీతమైన ఘటన సామాజిక వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది. వరుసకు అక్కాతమ్ముళ్లు వివాహం చేసుకోవడం ప్రస్తుతం చర్చకు దారితీసింది. శశికళ, ప్రవీణ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తుల తల్లులు సొంత అక్కాచెల్లెళ్లు. అంటే వీరిద్దరూ వరుసకు అక్కాతమ్ముళ్లు అవుతారు. 
 
ప్రవీణ్ కంటే శశికళ వయసులో పెద్దది అయినప్పటికీ, గత మూడేళ్లుగా వీరిద్దరూ ప్రేమ పేరుతో పెడదోవ పట్టారు. రక్త సంబంధమని తెలిసి కూడా పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి వివాహానికి పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో ఇంటి నుంచి పారిపోయారు. రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆపై తమ కుటుంబాల నుండి ప్రాణహాని ఉందని భావించి రక్షణ కల్పించాలంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ వికృత ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తూ, ఇరు వర్గాల వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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