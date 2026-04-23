పెళ్లికుమార్తె వీడ్కోలును వీడియో తీస్తున్న కెమేరామేన్, వెనుక నుంచి అతివేగంగా ఢీకొట్టిన కారు, ఎగిరిపడ్డాడు, వీడియో
హర్యానాలోని సిర్సాలో దుర్ఘటన జరిగింది. పెళ్లికూతురి వీడ్కోలు కార్యక్రమం ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ప్రమాదంగా మారింది. అతివేగంగా దూసుకు వచ్చిన కారు పెళ్లికూతురి వీడ్కోలు కోసం గుమిగూడిన జనసమూహాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ సంఘటన బుధవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 6:22 గంటలకు జరిగింది. ఆ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు, అతిథులు పెళ్లికూతురికి వీడ్కోలు పలకడానికి బయట నిలబడి ఉన్నారు.
ఇలాంటి సందర్భాలలో సాధారణంగా ఉండే విధంగానే, అక్కడి వాతావరణం భావోద్వేగంతో పాటు ఆనందంగా కూడా ఉంది. ఈ మొత్తం సంఘటన సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయింది. అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న వీడియోలో, వాహనాలు కదలడం కనబడుతుంది. ఒక కెమెరామెన్ రోడ్డు మధ్యలో నిలబడి పెళ్లికూతురి వీడ్కోలును రికార్డ్ చేస్తూ కనిపిస్తున్నాడు.
అతను ఆ క్షణాన్ని చిత్రీకరించడంపై దృష్టి సారించి వుండగా, ఎడమ వైపు నుండి అతి వేగంగా వచ్చిన ఒక హ్యాచ్బ్యాక్ కారు ఢీకొట్టింది. ఆ ధాటికి అతను గాలిలోకి ఎగిరిపడ్డాడు. ఇద్దరు వ్యక్తులు అతడిని పక్కకు తప్పుకోమని సైగలు చేయడానికి ప్రయత్నించడం కూడా వీడియోలో కనిపిస్తుంది, కానీ తప్పించుకోవడానికి అతనికి చాలా తక్కువ సమయం మిగిలింది. క్షణాల్లో, ఆ ఆనందకరమైన దృశ్యం భయానకంగా మారింది. గాలిలో దుమ్ము రేగింది, జనం కేకలు వేశారు, ఆ తర్వాత నిశ్శబ్దం ఆవరించింది.
ఈ ప్రమాదం రహదారి భద్రత, అవగాహనపై తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. కెమెరామెన్ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా రద్దీగా ఉన్న రహదారిపై నిలబడ్డాడని చాలామంది చెప్పారు. డ్రైవర్ అతివేగం, నియంత్రణ కోల్పోవడం కూడా అంతే ప్రమాదకరమని మరికొందరు అన్నారు. నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్, రహదారులపై అసురక్షిత ప్రవర్తన రెండూ ఎలా విషాదకరమైన పరిణామాలకు దారితీస్తాయో ఈ సంఘటన స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ ప్రమాదాన్ని అత్యంత బాధాకరమైనదిగా అభివర్ణిస్తూ, ఇలాంటి క్షణాలు కుటుంబాలతో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయని, అతివేగం, నిర్లక్ష్యం క్షణాల్లో జీవితాలను నాశనం చేయగలవని నెటిజన్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.
అదే సమయంలో, రద్దీగా ఉండే రహదారి మధ్యలో నిలబడటం ప్రమాదకరమని, అసురక్షితమని పేర్కొంటూ కొందరు కెమెరామెన్ను విమర్శించారు. ఇలాంటి ప్రమాదాల నుండి ప్రజలు గుణపాఠం నేర్చుకుంటారా అని ప్రశ్నిస్తూ భావోద్వేగ సందేశాలు కూడా వచ్చాయి.