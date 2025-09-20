వృద్ధుడిపై పగబట్టిన ఆవు?!! రోడ్డుపై పరిగెత్తించి కిందపడేసి... (video)
త్రాచు పాములు పగపడతాయి అంటుంటారు. ఐతే ఇక్కడ ఓ ఆవు పగబట్టిందా అన్నట్లు ఓ ఘటన జరిగింది. ఓ వృద్ధుడిని వెంబడించిన ఆవు అతడిని కిందపడేసి తీవ్రంగా దాడి చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పూర్తి వివరాలు చూస్తే... ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కల్యాణ్ పూర్ రోడ్డుపై నడుస్తూ వెళ్తున్న ఓ వృద్ధుడిని ఆవు వెంబడించింది. అలా వెంబడిస్తుండటంతో అతడు రోడ్డుపై పడిపోయాడు. సహజంగా మనుషులు కిందపడిపోతే ఆవులు ఏమీ చేయవంటారు కానీ ఈ ఆవు మాత్రం కిందపడిన వృద్ధుడిని వదల్లేదు. కొమ్ములతో పొడుస్తూ తీవ్రంగా దాడి చేసింది.
రోడ్డుపై వెళ్లేవారు కర్రలతో దాన్ని ఎంత కొట్టినా వృద్ధుడిపై దాడిని మాత్రం అది ఆపలేదు. ఇంతలో ఓ ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ తన ఆటోని అక్కడికి తీసుకువచ్చి వృద్ధుడిని కాపాడి ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లాడు. అందుకే రోడ్లపై పశువులు వున్నప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలని చెబుతారు.