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  4. A Divorced Wife Claim Maintenance Or Seek Its Enhancement From Ex-Husband's Estate After His Death? Bombay High Court
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (10:17 IST)

భర్త మరణాంతరం అతని ఆస్తి నుంచి భరణం పొందొచ్చు : బాంబే హైకోర్టు

court
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (10:16 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (10:17 IST)
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భర్త మరణాంతరం కూడా అతని ఆస్తి నుంచి భరణం పొందవచ్చని బాంబే హైకోర్టు తాజాగా తీర్పునిచ్చింది. ముఖ్యంగా, దంపతులు విడిపోయిన కేసుల్లో ఈ తరహాలో భరణం పొందవచ్చని తెలిపింది. అయితే, జీవన వ్యయాలు, వైద్యం ఖర్చులు అధికమయ్యాయంటూ ఆ భరణం మొత్తాన్ని పెంచమని మాత్రం ఆమె కోరలేరని స్పష్టం చేసింది. భర్త జీవించి ఉన్న సమయంలో, ఆ ఆస్తులు వృద్ధి చెందిన సందర్భాల్లో భరణం పెంచాలని డిమాండ్‌ చేయడం సముచితమని జస్టిస్‌ భారతి, జస్టిస్‌ మంజూషా దేశ్‌పాండే ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది. 
 
గత 2012 మార్చిలో భర్త నరేన్‌ గోరెగావోంకర్‌ మరణానంతరం భరణం చెల్లింపు నిలిచిపోవడంతో 62 ఏళ్ల వర్ష కుటుంబ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న భరణం మొత్తం చెల్లించాలని నరేన్‌ వారసులను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. అయితే, భరణం మొత్తాలను పెంచాలన్న వర్ష అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చింది. దీంతో మాజీ భార్య బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. మాజీ భర్త వారసులు స్వయంకృషితో వృద్ధి చేసిన ఆస్తుల ఆధారంగా భరణం పెంచడం సముచితం కాదని హైకోర్టు కూడా వ్యాఖ్యానించింది. 
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ఠాగూర్
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