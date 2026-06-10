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  4. A female doctor sejal powar comments on the male dead-bodies
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (23:17 IST)

పురుషుల మృతదేహాల వ్యక్తిగత భాగాలపై మహిళా డాక్టర్ వ్యాఖ్యలు

female doctor sejal powar controversy comments
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (23:17 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (23:21 IST)
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అసభ్యంగా మాట్లాడటం ద్వారా వ్యూస్ పెంచుకోవచ్చనే కాన్సెప్ట్ ఇటీవలి కాలంలో బాగా ఎక్కువైపోయింది. ఎవరు ఎన్ని బూతులు మాట్లాడితే అంత రేంజ్ వస్తుందన్న నమ్మకం బలపడుతోంది కానీ అది ఎంత అనర్థానికి, జుగుప్స కలిగిస్తుందో చేసేవారికి అనవసరంలా అనిపించడం శోచనీయం. తాజాగా ప్రముఖ కమెడియన్, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ ప్రణీత్ మోరే స్టాండప్ కామెడీ షో తీవ్రమైన వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రెసుగా మారుతోంది.
 
ఈ షోలో ఓ మహిళా డాక్టర్ చేసిన వెకిలి వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపాయి. ముంబై మహానగరంలోని కేఈఎం ఆసుపత్రిలో సెజల్ పవార్ అనే మహిళా డాక్టర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు జుగుప్సను కలిగిస్తున్నాయి. షోలో పాల్గొన్న ఆమె ఆసుపత్రికి వచ్చే పురుషుల మృతదేహాల వ్యక్తిగత భాగాల సైజులను చూసి తాను, తన సహోద్యోగులు నవ్వుకునేవారమంటూ షాకింగ్ కామెంట్లు చేసింది.
 
ఈమె వ్యాఖ్యలు కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆసుపత్రులలో వైద్య విద్య కోసం ఎంతో ఉదారంగా దాన చేసిన మృతదేహాలపై ఇలాంటి కామెంట్లు చేయడం దారుణమంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. సెజల్ చేస్తున్న ఈ షోపై తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో ప్రస్తుతం దానిని ప్రైవేటు మోడ్ లోకి మార్చేసుకున్నారు.
 
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ఐవీఆర్

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