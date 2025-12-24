అయోధ్య రామ మందిరానికి రూ. 200 కోట్ల వజ్రఖచిత బంగారు విగ్రహం
అయోధ్య బాలరాముడికి కర్నాటకకు చెందిన ఓ భక్తుడు భారీ కానుకను సమర్పించారు. రూ. 200 కోట్ల విలువైన వజ్రఖచిత బంగారంతో తయారుచేసిన బాలరాముని విగ్రహాన్ని చేయించి అయోధ్యకు సమర్పించారు. ఈ విగ్రహం దేశవ్యాప్తంగానూ, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీనిని గట్టి భద్రత మధ్య, అన్ని ప్రోటోకాల్లతో రామ మందిరానికి చేర్చారు.
చక్కటి చేతిపనులను ప్రతిబింబించే ఈ విగ్రహం సుమారు 500 కిలోల బరువు ఉంటుంది. బంగారం, వెండి, వజ్రాలను ఉపయోగించి తయారు చేయబడింది. ఇది అసాధారణ కళాత్మకతను, లోతైన భక్తిని ప్రదర్శిస్తుంది. అధికారిక అయోధ్య దర్శన్ పేజీ ఈరోజు తన X ఖాతాలో బంగారు రామలల్లా విగ్రహం చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేసింది.
బెంగళూరుకు చెందిన కళాకారిణి జయశ్రీ ఫణీష్ ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందించారని తెలుస్తోంది. ఈ విగ్రహానికి కెంపులు, పచ్చలు, పగడాలు, ముత్యాలు, వజ్రాలను కూడా జోడించారు. ఈ విగ్రహాన్ని అయోధ్యలోని రామ జన్మభూమి మందిరంలో ప్రతిష్టిస్తారు.