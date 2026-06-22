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  4. A heartbreaking moment from Vidisha, Madhya Pradesh. A NEET aspirant was denied entry to the Re-NEET examination centre
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (13:52 IST)

వర్షంతో బైక్ పంక్చర్.. రెండు నిమిషాలు లేట్.. నీట్ సెంటర్‌‌లోని నో పర్మిషన్.. ఏం జరిగిందంటే? (video)

Neet Re Exam
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (13:39 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (13:52 IST)
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Neet Re Exam
మధ్యప్రదేశ్‌లోని విదిషాలో ఒక హృదయ విదారక సంఘటన చోటుచేసుకుంది. రీ-నీట్ పరీక్షా కేంద్రంలోకి ఒక నీట్ విద్యార్థినిని అనుమతించకపోవడంతో, విద్యార్థిని ఆమె కుటుంబం తీవ్ర కుంగుబాటుకు గురయ్యారు. ఇంకా అక్కడ అత్యంత భావోద్వేగభరితమైన దృశ్యం చోటుచేసుకుంది. 
 
వర్షం, బైక్ పంక్చర్ కారణంగా ఓ విద్యార్థిని కేవలం రెండు నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చింది. దీంతో తన కుమార్తెను సెంటర్లోకి అనుమతించలేదని గుండెలు బాదుకుంటూ కన్నీటితో కుప్పకూలిపోయాడు. తన కుమార్తెను పరీక్షకు అనుమతించమని ఉపాధ్యాయులను వేడుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. 
 
పరీక్షా కేంద్రం వెలుపల ఆ కుటుంబం నిస్సహాయంగా నిలబడ్డాడు. ఎంత వేడుకున్నా అధికారులు లోనికి పంపలేదు. ఆ ప్రాంతం నుంచి అధికారులు తోసిపారేశారు. దీంతో తండ్రితో పాటు నీట్ విద్యార్థిని గుండెలు పగిలేలా ఏడ్చారు. 
 
కాగా నోడల్ అధికారి స్పందించి లోపలికి పంపించినా, అప్పటికే సిస్టమ్ లాక్ అవ్వడంతో బయోమెట్రిక్ తీసుకోలేదు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 
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సెల్వి
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