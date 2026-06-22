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వర్షంతో బైక్ పంక్చర్.. రెండు నిమిషాలు లేట్.. నీట్ సెంటర్లోని నో పర్మిషన్.. ఏం జరిగిందంటే? (video)
మధ్యప్రదేశ్లోని విదిషాలో ఒక హృదయ విదారక సంఘటన చోటుచేసుకుంది. రీ-నీట్ పరీక్షా కేంద్రంలోకి ఒక నీట్ విద్యార్థినిని అనుమతించకపోవడంతో, విద్యార్థిని ఆమె కుటుంబం తీవ్ర కుంగుబాటుకు గురయ్యారు. ఇంకా అక్కడ అత్యంత భావోద్వేగభరితమైన దృశ్యం చోటుచేసుకుంది.
Neet Re Exam
వర్షం, బైక్ పంక్చర్ కారణంగా ఓ విద్యార్థిని కేవలం రెండు నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చింది. దీంతో తన కుమార్తెను సెంటర్లోకి అనుమతించలేదని గుండెలు బాదుకుంటూ కన్నీటితో కుప్పకూలిపోయాడు. తన కుమార్తెను పరీక్షకు అనుమతించమని ఉపాధ్యాయులను వేడుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు.
పరీక్షా కేంద్రం వెలుపల ఆ కుటుంబం నిస్సహాయంగా నిలబడ్డాడు. ఎంత వేడుకున్నా అధికారులు లోనికి పంపలేదు. ఆ ప్రాంతం నుంచి అధికారులు తోసిపారేశారు. దీంతో తండ్రితో పాటు నీట్ విద్యార్థిని గుండెలు పగిలేలా ఏడ్చారు.
కాగా నోడల్ అధికారి స్పందించి లోపలికి పంపించినా, అప్పటికే సిస్టమ్ లాక్ అవ్వడంతో బయోమెట్రిక్ తీసుకోలేదు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
నీట్ ఎగ్జామ్ మిస్.. గుండె పగిలేలా ఏడ్చిన తండ్రి— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) June 22, 2026
మధ్యప్రదేశ్లోని విదిషలో నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ కేంద్రం వద్ద నిన్న ఒక హృదయవిదారక దృశ్యం చోటుచేసుకుంది. వర్షం, బైక్ పంక్చర్ కారణంగా ఓ విద్యార్థిని కేవలం రెండు నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చింది. అధికారులు అనుమతించకపోవడంతో ఆమె తండ్రి సెంటర్ బయటే… pic.twitter.com/0qdrUhiEoO
సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట : వర్చ్యువల్గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్
'పుష్ప-2' చిత్రం విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట కేసులో ఆ చిత్రం హీరో అల్లు అర్జున్ నాంపల్లి కోర్టుకు భౌతికంగా హాజరుకాకుండా, వర్య్యువల్గా హాజరయ్యారు. షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.
ఈ ఫోటోకి నువ్వక్కర్లేదు, పక్కకెళ్లు అంటూ శ్రీలీలకు వేలు చూపిస్తూ షాకిచ్చిన సీఎం భార్య, వీడియో
టాలీవుడ్ క్యూటెస్ట్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీలకు అవమానం జరిగిందంటూ ఆమె అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. శ్రీలీలను పిలిచి మరీ అవమానించారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ అసలు ఏమి జరిగిందో తెలుసుకుందాము. ముంబై నగరంలో దివ్యాజ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యోగా డేకి శ్రీలీలను ముఖ్య అతిధిగా ఆహ్వానించారు. ఈ వేడుకకు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అమృతా ఫడ్నవిస్, ఆమె కుమార్తె కూడా హాజరయ్యారు. యోగా ఈవెంట్ ముగిసిన తర్వాత ఫోటోగ్రాఫర్లు వీరిని ఫోజులివ్వమని అడిగారు. తొలుత అమృత, ఆమె కుమార్తె, శ్రీలీల నవ్వుతూ ఫోజులిచ్చారు.
Vijay Birthday Special: రూ.500ల యాక్టర్ నుంచి తమిళనాడు సీఎం వరకు.. జననాయగన్ జర్నీ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు 2026 జూన్ 22న, తన 52వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన ఆయన పుట్టినరోజును ఆన్లైన్లో అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు, నరేంద్ర మోదీ, రాహుల్ గాంధీ వంటి రాజకీయ నాయకులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయ్ రాబోయే చిత్రం జన నాయగన్పై కూడా దృష్టిని మళ్లించింది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత లేకపోవడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
The red bag teser: నలుగురు గాళ్స్ ది రెడ్ బ్యాగ్ కోసం ఏం చేశారు ?
నలుగురు గాళ్స్ ఓ సమస్య నేపథ్యంగా ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ విడుదలయింది. డ్రెగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించిన చిత్రం. రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వం వహించారు. కాగా, ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ను ఏపీ ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్టర్ టీజీ భరత్ రిలీజ్ చేశారు.