వందరూపాయలతో మ్యాగీ, కూల్డ్రింక్స్తో బర్త్ డే చేసుకున్న బాలుడు.. వీడియో వైరల్
సాధారణంగా పుట్టిన రోజు అంటేనే ప్రస్తుతం కేక్ కట్ లేకుండా జరగట్లేదు. దీనికి తోడు స్నాక్స్ పంచడం, చాక్లెట్లు ఇవ్వడం, పార్టీ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ బాలుడు చేసుకున్న పుట్టినరోజు ప్రస్తుతం ఇన్స్టాలో వైరల్ అవుతోంది.
జార్ఖండ్కు చెందిన ఓ కుర్రాడు ఒక మ్యాగీ ప్యాకెట్, కూల్ డ్రింక్స్తో బర్త్ డే చేసుకున్నాడు. సూరజ్ అనే బాలుడు సెలెబ్రేట్ చేసుకున్న ఈ బర్త్ డే పార్టీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నెటిజన్లు సూరజ్కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.
ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే.. సూరజ్ స్నేహితుడు కెమెరా ముందుకు వచ్చి ఎంతో సంతోషంగా మాట్లాడాడు. హలో గాయ్స్.. ఈ రోజున సూరజ్ పుట్టిన రోజు. తను మనకోసం వంద రూపాయల మ్యాగి తీసుకొచ్చాడు. అంతేగాకుండా ఫాంటా కూల్డ్రింక్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలున్నారు.
సూరజ్ మాకు గ్రాండ్గా పార్టీ ఇస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత సూరజ్ ఒక చిన్న స్టౌ మీద నవ్వుతూ మ్యాగీ వండుతుండగా.. చుట్టు వున్న పిల్లలంతా ఆ విందు కోసం ఆశగా ఎదురుచూడటం ఆ వీడియోలో కనిపించింది. ఈ వీడియో ఏకంగా 3 మిలయన్ల మార్కును దాటింది.
