  4. A heartwarming video is winning hearts online after a group of village kids came together to celebrate a birthday in their own special way
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (09:29 IST)

వందరూపాయలతో మ్యాగీ, కూల్‌డ్రింక్స్‌తో బర్త్ డే చేసుకున్న బాలుడు.. వీడియో వైరల్

సాధారణంగా పుట్టిన రోజు అంటేనే ప్రస్తుతం కేక్ కట్ లేకుండా జరగట్లేదు. దీనికి తోడు స్నాక్స్ పంచడం, చాక్లెట్లు ఇవ్వడం, పార్టీ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ బాలుడు చేసుకున్న పుట్టినరోజు ప్రస్తుతం ఇన్‌స్టాలో వైరల్ అవుతోంది. 
 
జార్ఖండ్‌కు చెందిన ఓ కుర్రాడు ఒక మ్యాగీ ప్యాకెట్, కూల్ డ్రింక్స్‌తో  బర్త్ డే చేసుకున్నాడు. సూరజ్ అనే బాలుడు సెలెబ్రేట్ చేసుకున్న ఈ బర్త్ డే పార్టీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నెటిజన్లు సూరజ్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. 
 
ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే.. సూరజ్ స్నేహితుడు కెమెరా ముందుకు వచ్చి ఎంతో సంతోషంగా మాట్లాడాడు. హలో గాయ్స్.. ఈ రోజున సూరజ్ పుట్టిన రోజు. తను మనకోసం వంద రూపాయల మ్యాగి తీసుకొచ్చాడు. అంతేగాకుండా ఫాంటా కూల్‌డ్రింక్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలున్నారు. 
 
సూరజ్ మాకు గ్రాండ్‌గా పార్టీ ఇస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత సూరజ్ ఒక చిన్న స్టౌ మీద నవ్వుతూ మ్యాగీ వండుతుండగా.. చుట్టు వున్న పిల్లలంతా ఆ విందు కోసం ఆశగా ఎదురుచూడటం ఆ వీడియోలో కనిపించింది. ఈ వీడియో ఏకంగా 3 మిలయన్ల మార్కును దాటింది. 
Purushah Review: భార్యాభర్తల కష్టాలను వినోదాత్మకంగా చెప్పిన పురుషః చిత్రం రివ్యూ-కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం 'పురుష:'. పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం అయ్యారు. ఇంకా, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్‌ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22 విడుదల. అయితే ఒక రోజు ముందే పురుషః స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోలు పడ్డాయి. వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి పురుష: అనే టైటిల్ తో ఆసక్తి కలిగించిన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలుకన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్‌ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్‌తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్‌లో రిలాక్స్‌డ్‌గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.

Charan: డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్ పంచుకున్న రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబురామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇటీవలే ముంబైలో రిలీజ్ వేడుక జరిగింది. మిగిలిన ప్రాంతాలలో వరుసగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రచారాన్ని జరపనున్నారు. ఈ క్రమంలో రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు సానా కారులో ప్రయాణిస్తూ తమ షూటింగ్ లో విశేషాలను తెలియజేస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు.

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీమైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. 'దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులువడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు'. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్‌, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.