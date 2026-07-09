కుపే బోగీలో జంట హనీమూన్ డెకరేషన్ - టీటీపీపై సస్పెన్షన్ వేటు (వీడియో)
రైలులో ఓ యువ జంట చేసిన పనికి టీటీఈపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ కుపే బోగీని ప్రత్యేకంగా బుక్ చేసుకున్న ఓ జంట.. ఆ బోగీని అందంగా అలంకరించుకుంది. ముఖ్యంగా హనీమూన్ (శోభనం పడక గది) డెకరేషన్ చేయించుకుని, అక్కడ ప్రత్యేకంగా ఫోటో షూట్, వీడియోలు తీసుకున్నారు. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అది వైరల్ అయింది.
బెంగాల్లోని బల్లార్షా నుంచి ముంబై వెళ్లే 11002 నిందిగ్రామ్ ఎక్స్ప్రెస్ కుపే బోగీలో ఈ దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఇందులో ప్రయాణించిన ఒక జంట ఆన్లైన్లో ఒక డెకరేటర్ను బుక్ చేసుకుని తమ ఫస్ట్ ఏసీ కుపేను అందంగా అలంకరించుకుంది. ఆ తర్వాత అందులో వీడియో, ఫోటోలు తీసుకున్నారు. అంతటితో మిన్నకుంటే సరిపోయేది. కానీ ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అది వైరల్ అయింది.
దీంతో నెటిజన్లు పలు రకాలైన కామెంట్స్ చేయసాగారు. ఈ విషయం మెల్లగా రైల్వే శాఖ దృష్టికి చేరింది. డెరకేటర్ అనధికారికంగా రైల్లోకి రావడాన్ని తీవ్రమైన వైఫల్యంగా పరిగణించింది. తన విధుల్లో టీటీఈ నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం వల్లే ఇలా జరిగిందని భావించిన రైల్వే శాఖ టీటీఈని సస్పెండ్ చేస్తూ శాఖాపరమైన విచారణకు ఆదేశించింది.
సోషల్ మీడియాలో రచ్చ లేపుతున్న భారతీయ రైల్వే 'ఫస్ట్ ఏసీ' (1st AC) క్యాబిన్ విజువల్స్..— RTV (@RTVnewsnetwork) July 8, 2026
గులాబీ పూలు, బెలూన్లు, రంగురంగుల లైట్లతో లగ్జరీ హోటల్ రూమ్లా మారిన రైలు బోగీ..
రైలు ప్రయాణంలో ఇలాంటి డెకరేషన్ చూడటం ఇదే తొలిసారి అంటూ నెటిజన్ల ఆశ్చర్యం..
"మాకు కూడా ఇలాంటి సర్వీస్ కావాలి,… pic.twitter.com/vOvsY5ymV8
టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.