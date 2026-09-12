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  4. A Jio technician was tied up over poor connectivity in Uttar Pradesh, watch the video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (19:13 IST)

ఒక్కరోజు బిల్లు కట్టకపోయినా కట్ చేస్తున్నారుగా, కనెక్టివిటీ సరిగా లేదని జియో టెక్నీషియన్‌ని కట్టేసారు, వీడియో

Jio technician was tied up
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (19:13 IST)
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ఒక్క రోజు కాదు.. ఒక్క నిమిషం కూడా వ్యాలిడిటీ ముగిసిందంటే టప్ మని ఫోన్ కనెక్టివిటీ కట్ చేసేస్తారు టెలికం ఆపరేటర్లు. మరలాంటప్పుడు తాము కట్టిన డబ్బుకి తగు న్యాయం చేయాలి కదా. 5జి నెట్వర్క్ యమస్పీడుగా ఇస్తామంటూ బిల్లులు వసూలు చేసి తమకు వేగవంతమైన కనెక్టివిటీ ఎందుకివ్వలేదంటూ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఫతేపూర్ జిల్లాలోని హర్దౌలి గ్రామస్తులు జియో టెక్నీషియన్‌ను నిలదీసారు.
 
5జి ప్లాన్లకు డబ్బులు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ కాల్స్, ఇంటర్నెట్ సరిగా వుండటం లేదనీ, ఫలితంగా తాము ఆన్లైన్ క్లాసులు మిస్ అవుతున్నామంటూ అతడిని ప్రశ్నించారు. అతడి నుంచి సంతృప్తికరమైన సమాధానం రాకపోవడంతో అందరూ కలిసి అతడిని సెల్ టవరుకి 2 గంటల పాటు తాళ్లతో కట్టేసారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
 
వ్యక్తిని అక్రమంగా నిర్బంధించడంపై ఆరుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి అనంతరం బెయిల్ పైన వారిని విడుదల చేసారు. దేశ వ్యాప్తంగా 5జి విస్తరణ జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో పలువురు తమకు 5జి అనుకున్నంత స్థాయిలో పనిచేయడం లేదని ఫిర్యాదులు చేస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదంటూ పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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