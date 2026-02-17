బైకుపై అతివేగంగా వచ్చి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టాడు, రెండు ముక్కలైంది, వీడియో
అతివేగం అనర్థదాయకం ప్రాణానికే ప్రమాదం అని పోలీసు శాఖ ఎన్నిమార్లు చెప్పినా, రహదారుల పక్కన హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టినా వాహనదారుల్లో కొంతమంది వాటిని బేఖాతరు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా ప్రమాదాల బారిన పడి కొంతమంది క్షతగాత్రులవుతుంటే మరికొందరు ప్రాణాలనే పోగొట్టుకుంటున్నారు.
మంగళూరులో జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదం భయానకంగా జరిగింది. మోటారు సైకిలుపైన అతివేగంగా వచ్చిన ఓ వ్యక్తి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టాడు. ఆ ధాటికి విద్యుత్ స్తంభం సగానికి విరిగి రోడ్డుపైకి ఒరిగిపోయింది. అతడు ఎగరి పక్కనే పడిపోయాడు. అదృష్టవశాత్తూ విద్యుత్ వైర్లు తెగి కిందపడలేదు కనుక భారీ ప్రమాదం తప్పింది. సదరు వ్యక్తి మాత్రం తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు. అతడిని చికిత్స కోసం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.
వాహనం నడిపేటపుడు తన ప్రాణాలను మాత్రమే కాదు, తనపై ఆధారపడి బ్రతుకుతున్న కుటుంబ సభ్యులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుంటే నిదానమే ప్రదానంగా ప్రయాణం సాగుతుంది.