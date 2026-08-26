రెండో భార్యను కొడుకుకి ఇచ్చి వివాహం చేసిన వ్యక్తి, ఎందుకిలా జరిగింది?
ఇటీవలి కాలంలో మానవ సంబంధాలు క్రమంగా సన్నగిల్లిపోతున్నాయి. వావివరసలు నాశనమవుతున్నాయి. పరస్పర ఆకర్షణల కారణంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా వివాహేతర సంబంధాలు నడుపుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఓ వ్యాపారవేత్త భార్య చనిపోయింది. అప్పటికి అతడి వయసు 45 ఏళ్లే. వీరికి 20 ఏళ్ల కొడుకు వున్నాడు. ఐతే బంధువుల ఒత్తిడి మేరకు మరో అమ్మాయిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
ఆమె వయసు 39 ఏళ్లు. కానీ పెళ్లయిన దగ్గర్నుంచి సదరు వ్యాపారవేత్త వ్యాపార పనులపై నిత్యం విదేశాల్లోనే వుంటూ వచ్చాడు. గత 8 నెలలుగా అతడు ఇంటికి రానేలేదు. ఇంతలో అతడికి ఓ వార్త తెలియవచ్చింది. తన రెండో భార్య గర్భవతి అని. దీనితో షాక్ తిన్న సదరు వ్యాపారవేత్త హుటాహుటిన ఇంటికి వచ్చాడు. తను కలవకుండా గర్భం ఎలా ధరించావని నిలదీశాడు.
తన గర్భానికి కారణం 20 ఏళ్ల మీ కుమారుడే అని నిజం చెప్పేసింది. దీనితో షాక్ తిన్న వ్యాపారవేత్త ఆ తర్వాత తేరుకుని ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాడు. తన రెండో భార్యను తన 20 ఏళ్ల కుమారుడికే ఇచ్చి వివాహం జరిపించేసాడు. తను పెళ్లాడినప్పటికీ ఆమెతో సమయం గడపకపోవడం వల్లనే ఇలా జరిగిందనీ, దీనికి తన యొక్క నిర్లక్ష్యమే కారణమని చెప్పుకుని వాపోతున్నాడట. ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.