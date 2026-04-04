ఉత్తరప్రదేశ్ ఇటావాలో వచ్చి పడిన క్షిపణి... వామ్మో, అది ఇరాన్ నుంచి వచ్చిందా? (video)
ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఘర్షణ వాతావరణం మధ్య, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటావా జిల్లాలోని సైఫై ప్రాంతంలో ఉన్న నంద్పూర్ గ్రామంలోని ఒక గోధుమ పొలంలోకి ఒక పెద్ద డ్రోన్ అకస్మాత్తుగా కూలిపోవడం స్థానిక నివాసితులలో భయాందోళనలను, గందరగోళాన్ని సృష్టించింది. అది ఇరాన్ యుద్ధ ప్రాంతం నుండి దారి మళ్లి వచ్చి అక్కడ పడిన ఒక క్షిపణి అయి ఉంటుందని ప్రజలు భయపడ్డారు. ఐతే అది మన దేశానికి చెందినదేనని తేల్చారు. దీనిపై సమాజ్ వాదీ పార్టీ నాయకుడు అఖిలేష్ యాదవ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు.
ఆ క్షిపణ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? ఒకవేళ ఈ సంఘటన ప్రభుత్వ ప్రయోగంలో భాగంగా జరిగినట్లయితే, రాష్ట్ర పౌరులకు ముందుగానే తెలియజేసి, హెచ్చరించి ఉండాల్సింది కదా. ఆ డ్రోన్ గాలిలో అలా ప్రయాణిస్తూ ఉంటుందో లేదో అనే అనిశ్చితి ఉన్నప్పటికీ, జనసాంద్రత ఉన్న పౌర ప్రాంతంపై దానిని ఎగురవేయడానికి ఎందుకు అంత సాహసం చేశారు? ఒకవేళ అది బహిరంగ పొలంలో కాకుండా సమీపంలోని నివాస ప్రాంతంలో కూలి ఉంటే, అటువంటి ప్రమాదం ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి దారితీసి ఉండేది కదా.
ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై విచారణ జరపాలి; అంతేకాకుండా, రైతుకు కలిగిన ఆర్థిక నష్టాలను, అలాగే అతను అనుభవించిన మానసిక క్షోభను అంచనా వేసి, అతనికి తగిన పరిహారం అందించాలి. భవిష్యత్తులో, ఇటువంటి పరీక్షలు, ప్రయోగాలన్నీ కేవలం నిర్దేశిత, జనావాసాలు లేని ప్రాంతాలలోనే నిర్వహించాలి.
అసలు బీజేపీ పరిపాలనలో ఏప్రయత్నం లేదా ప్రయోగం ఎందుకు విజయవంతం కావడం లేదు? సైఫాయ్ ప్రజలు ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు: ఒక సాధారణ డ్రోన్ను విజయవంతంగా ఎగురవేయడంలోనే బీజేపీ అసమర్థంగా ఉంటే పరిస్థితి ఏమిటో అర్థమవుతుంది అని విమర్శించారు.