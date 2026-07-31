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  4. A Pappu Yadav skit on Ram Temple donation theft with Rahul Gandhi cameo
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (15:51 IST)

అయోధ్య రామాలయం విరాళలపై పార్లమెంట్‍‌లో స్కిట్ : అతిథి పాత్రలో రాహుల్ గాంధీ

pappu yadav - ramalayaskit
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (15:51 IST)
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అయోధ్య రామాలయం విరాళాల కేసును నేపథ్యంగా చేసుకుని పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో చిన్నపాటి స్కిట్ చేశారు. ఈ నాటకంలో బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన స్వతంత్ర ఎంపీ పప్పూ యాదవ్ (రాజేశ్ రంజన్) కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి, ఓ సన్యాసి వేషాన్ని ధరించి పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో విరాళాలు సేకరించారు. 
 
ఈ స్కిట్‌లో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ఎంపీ రుచి వీరా (మోరదాబాద్‌), అవధేశ్‌ ప్రసాద్‌ (అయోధ్య) కూడా నటించగా, లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ అతిథి పాత్రలో కనిపించారు. ఆయన కొంత మొత్తాన్ని హుండీలో వేశారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ప్రియాంక గాంధీ కూడా తమ వంతుగా విరాళాలు ఇచ్చారు. అలా పలువురు ఎంపీలు ఇచ్చిన విరాళాలతో ఆ సన్యాసి ఉడాయిస్తాడు. అది గమనించిన ఎంపీలు అతడిని పట్టుకొన్ని దేహశుద్ధి చేసినట్లు నటిస్తారు. అక్కడితో స్కిట్‌ ముగుస్తుంది.
 
దీనిపై సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ఎంపీ ధర్మేంద్ర యాదవ్‌ మాట్లాడుతూ.. 'ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన అయోధ్య రామాలయంలో విరాళాల చోరీ జరిగింది. దీనిపై చర్చ చేపట్టాలని విపక్షాలు డిమాండ్‌ చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఇన్నాళ్లూ నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ అంశంపై ఉభయసభల్లోనూ ఆందోళనలు రేగడంతో ఈ విషయం చర్చకు రాలేదు. దీనిపై చర్చ చేపట్టాలని నేను కూడా పార్లమెంట్‌ ప్రారంభమైన రోజు నుంచి నోటీసులు ఇస్తూనే ఉన్నాను. కానీ, ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేదు. అందుకే, పప్పు యాదవ్‌ ఆలోచనతో ఈ స్కిట్‌ చేశాం' అని అన్నారు. 
 
మరోవైపు, లోక్‌సభలో పప్పు యాదవ్ కాషాయ వస్త్రధారణ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీనిపై స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా ఒకింత అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సభకు ఇలా రావడం సరికాదన్నారు. ఆయన పేరు ప్రస్తావించకుండానే 'సభకు విభిన్న వేషధారణలతో వచ్చే సభ్యులకు..' అంటూ మందలించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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