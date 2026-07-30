మమతా బెనర్జీని వెళ్లగొట్టకుండా వుండివుంటే కాంగ్రెస్కు ఈ దుస్థితి వచ్చేది కాదు : కళ్యాణ్ బెనర్జీ
గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మమతా బెనర్జీని వెళ్లగొట్టకుండా ఉండివుంటే ఇపుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇలాంటి దుస్థితి ఉండేదని కాందని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంకా గాంధీని ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. నాడు మమతా బెనర్జీని పార్టీ నుంచి వెళ్లగొట్టకపోయి ఉంటే, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ (కాంగ్రెస్ను ఉద్దేశిస్తూ) ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేది కాదన్నారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ రెబల్ ఎంపీలపై అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేయడంతో లోక్సభ నుంచి సస్పెన్షన్కు గురైన కల్యాణ్ బెనర్జీ పార్లమెంట్ ఆవరణలో నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ప్రియాంక-కల్యాణ్ బెనర్జీల మధ్య జరిగిన సరదా సంభాషణ ఆసక్తికరంగా సాగింది.
నిరసన చేస్తున్న కల్యాణ్ బెనర్జీ వద్దకు వచ్చిన ప్రియాంకా గాంధీ.. 'ఆ తిరుగుబాటు ఎంపీలలో కొందరు మొదట కాంగ్రెస్ను వీడి టీఎంసీలో చేరారు. చివరకు ఈమధ్య నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్సీపీఐ)లో చేరిపోయారు' అని నవ్వుతూ అన్నారు. దీనికి కల్యాణ్ బదులిస్తూ.. 'పశ్చిమ బెంగాల్లో కాంగ్రెస్కు పెద్దగా బలం లేదు. దీంతో వాళ్లు 2014లో మిమ్మల్ని వీడారు. ఆ తర్వాత మా పార్టీ టికెట్పైనే గెలుపొందారు' అని చెప్పారు. అక్కడే ఉన్న ఎంపీ పప్పూ యాదవ్ జోక్యం చేసుకుంటూ.. వాస్తవానికి వాళ్లంతా కాంగ్రెస్ సభ్యులే అని చెప్పారు. దీంతో అప్పట్లో తాను కూడా కాంగ్రెస్ వ్యక్తినేనని, యూత్ కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేశానని కల్యాణ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
'కాంగ్రెస్ నుంచి దీదీని వెళ్లగొట్టారు.. దాని గురించి కూడా మాట్లాడండి. 1997లో మమతా బెనర్జీని బయటకు గెంటేశారు. అలా చేసి ఉండకపోతే కాంగ్రెస్ ఈ స్థితిలో ఉండేది కాదు' కల్యాణ్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు. ప్రియాంక స్పందిస్తూ, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీకి దీదీ అంటే ఎంతో గౌరవం ఉండేదని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు దీదీకి మద్దతుగా నిలుస్తోందని పప్పూ యాదవ్ చెప్పగా.. అది నిజమేనని కల్యాణ్ బెనర్జీ అన్నారు.