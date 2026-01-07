కాంగ్రెస్ - బీజేపీ పొత్తు .. వినడానికి వింతగా ఉన్నా ఇది నిజం..
దేశంలోని రెండు ప్రధాన పార్టీలు, బద్ధ శత్రువులైన కాంగ్రెస్, బీజేపీ పార్టీలు స్నేహాస్తం అందించుకున్నారు. ఈ రెండు పార్టీల మధ్య పొత్తు కుదిరింది. దీంతో ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి ఉమ్మడి అభ్యర్థిని ఎన్నికల్లో నిలబెడుతున్నాయి. ఈ వార్త వినడానికి కాస్త వితంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది నిజం. మహారాష్ట్రలోని అంబర్ నాథఅ ప్రాంతానికి మేయర్ ఎన్నిక కోసం ఈ రెండు పార్టీలు చేతులు కలిపాయి. రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే నేతృత్వంలోని శివసేనకు అధికారం దక్కకుండా చేసేందుకు ఈ అరుదైన, వింతైన కూటమి ఏర్పాటైంది.
ఈ కూటమిలో 32 మంది కౌన్సిలర్ల మద్దతుతో భాజపాకు చెందిన తేజశ్రీ కరంజులే ఇక్కడ మేయర్ పదవిని చేజిక్కించుకున్నారు. వీరిలో 16 మంది భాజపా, 12 మంది కాంగ్రెస్, నలుగురు ఎన్సీపీ (అజిత్ పవార్ వర్గం)కి చెందిన వారు ఉన్నారు. మేయర్ పదవి కోసం కాంగ్రెస్తో భాజపా చేతులు కలపడంపై షిండేకు చెందిన శివసేన పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది.
ఎప్పుడూ కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే ఆ పార్టీ.. ఇప్పుడు పొత్తు పెట్టుకోవడాన్ని శివసేన ఎమ్మెల్యే బాలాజీ కినికార్ ప్రశ్నించారు. ఇది తమకు వెన్నుపోటు పొడవడమేనని ఆరోపించారు. అయితే, ఈ విమర్శలను భాజపా ఉపాధ్యక్షుడు గులాబ్రావ్ కరంజుల్ పాటిల్ కొట్టిపారేశారు.
అంబర్నాథ్లో శివసేనతో పొత్తుకు తమ పార్టీ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసిందన్నారు. కానీ, దానినుంచి సానుకూలమైన స్పందన రాలేదన్నారు. ఈ సందర్భంగా షిండే పార్టీపై అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు. కాగా.. కొన్ని వారాల క్రితం ఇక్కడ స్థానిక ఎన్నికలు జరిగాయి.